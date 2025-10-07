ABD Başkanı Donald Trump: Hamas, önemli şeyleri kabul etti!

Mısır'ın başkenti Kahire'de Hamas ile İsrail heyetleri, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddelik Gazze planını görüşmeye başladı. Görüşmelerden ateşkes kararı çıkıp çıkmayacağı merak edilirken,Trump'tan konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

TRUMP: HAMAS, ÖNEMLİ ŞEYLERİ KABUL ETTİ

Hamas ile görüştüğünü açıklayan Trump, "Hamas önemli şeyleri kabul etti." dedi. Trump açıklamasında Hamas'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyduğunu belirterek, Erdoğan ile görüştüm, Erdoğan harika bir lider. Anlaşmanın yapılması için yoğun çaba harcıyor." ifadelerini kullandı.