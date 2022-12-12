7 gün boyunca aç karnına için. Sinir ve stresi kontrol altına alıyor

İnsanların sağlıkları için doğal besinlere yönelmesi devam ediyor. Bunlardan birisi olan cevizin faydaları bilinmekle birlikte ceviz suyunun faydaları dikkat çekti.

Cevizle ilgili detaylar…

CEVİZ NEDİR?

Ceviz, Juglandaceae familyasının Juglans cinsinden, tek tüysü yaprakları karşılıklı dizilmiş ve aromatik kokulu ağaç türlerinin ve bu ağaçların meyvelerinin ortak adı. Kışın yaprağını döken ağaçlardır. Genç sürgünlerin özü bölmelidir. Tomurcuklar az sayıda pullarla örtülmüştür.

CEVİZİN SUYUNUN FAYDALARI

- 7 gün boyunca aralıksız tüketilen ceviz suyu, vücut değerlerini iyileştiriyor

-Ceviz suyu, sinir ve stresi kontrol etmenizi sağlayarak güne rahat başlamanızı destekler

- Ceviz suyu kolesterol dengesini sağlar. Kötü kolesterol değerini düşürür

-Omega 3 açısından zengin olması nedeniyle sinir sistemini korur

-Damar tıkanıklığını önler ve kalp hastalıklarına karşı korur

-Yüksek protein içerdiği için tokluk hissi verir

-Yağ yakımını hızlandırır. Kilo vermeyi kolaylaştırır

-Sindirimi düzenler. Kabızlık sorununu iyileştirir

-Kan şekerini düzenler

-Karaciğerin sağlığını ve karaciğerden salgılanan hormonların düzenini korur

-Melanin hormonunun salgılanmasını sağlar. Uykusuzluğu giderir

-Beyin fonksiyonlarını olumlu etkiler. Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara karşı korur

-Antioksidan içeriği ile toksinlerin vücuttan atılmasını hızlandırır

-Ceviz yapraklarıyla hazırlanan ceviz suyu, beyaz saçları koyulaştırır

-Ceviz suyu faydaları saç ve cilt bakımında da kullanılır. Hem içerek tüketildiğinde hem de dışarıdan uygulandığında saçlara ve cilde parlaklık verir.

CEVİZ SUYU NASIL HAZIRLANIR?

-Genel olarak kabuksuz bir cevizin bir gece boyunca suda bekletilmesiyle hazırlanır

-Tarifin hazırlanma amacına göre kullanılan cevizin ve suyun ölçüsü değişir

-Hazırlanmasının bu kadar kolay olması, düzenli kullanımını da kolaylaştırır

-Gece yatmadan cevizi suyun içine bırakmanız yeterlidir

-Cevizin içindeki maddeler, gece boyunca suyun içine geçer ve suyun rengi koyulaşır

-Sabah, bu suyu içmeniz gerekir. Ayrıca suyun içinde kalan cevizleri de yiyebilirsiniz.