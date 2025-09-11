7 gün sonra gelen acı haber! Dalgalar arasında kaybolmuştu

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Marmaraereğlisi’nde denize giren Birgül Sönmez, 7’nci günde cansız bulundu. 13 km uzakta, 5,5 km açıkta bulunan cenaze, oğlu tarafından teşhis edildi, hastane morguna kaldırıldı.

Marmaraereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi'nde geçen cuma günü denize giren Birgül Sönmez, bir süre sonra dalgaların arasında gözden kayboldu. İhbar üzerine Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri botla ve dalgıçlarla denizde, jandarma ekipleri de kıyıda arama yaptı. Sürdürülen çalışmalara AFAD, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri katıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter de yaklaşık 50 kişilik ekibe, havadan destek verdi.

Yapılan aramaların 7'nci gününde Sönmez'in denize girdiği yerden 13 kilometre uzaklıkta, kıyıdan 5,5 kilometre açıkta cansız bedeni bulundu. Sönmez'i oğlu teşhis ederken, cenazesi de hastane morguna kaldırdı.

