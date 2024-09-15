7 günde 475 bin araca ceza kesildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 1 hafta içerisinde düzenlenen trafik denetimlerinin detaylarını paylaştı. 5-12 Eylül tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen denetimlerde 2 milyon 667 bin 955 araç denetime tabi tutuldu.

Bu denetimlerde 124 bin 336 aracın hız ihlalinde bulunduğu, muayenesi yaptırılmamış 27 bin 263 araç, emniyet kemeri kullanmayan 19 bin 161 sürücü, ehliyetsiz 16 bin 742 araç ve sigortasız 10 bin 188 araç olmak üzere 475 bin 427 araç/sürücüye işlem yapıldı.