7 günde 475 bin araca ceza kesildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
7 günde 475 bin araca ceza kesildi

5-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenen trafik denetiminde 2 milyon 667 bin 955 araç denetlendi. Denetlemeler sonucunda 475 bin araca ceza kesildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 1 hafta içerisinde düzenlenen trafik denetimlerinin detaylarını paylaştı. 5-12 Eylül tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen denetimlerde 2 milyon 667 bin 955 araç denetime tabi tutuldu.

Bu denetimlerde 124 bin 336 aracın hız ihlalinde bulunduğu, muayenesi yaptırılmamış 27 bin 263 araç, emniyet kemeri kullanmayan 19 bin 161 sürücü, ehliyetsiz 16 bin 742 araç ve sigortasız 10 bin 188 araç olmak üzere 475 bin 427 araç/sürücüye işlem yapıldı.

Son Haberler
2025-2027 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi Resmi Gazete'de
2025-2027 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi Resmi Gazete'de
Tehlikeye kafa tuttu ayılarla selfie çekti
Tehlikeye kafa tuttu ayılarla selfie çekti
Ünlü araştırma şirketinden Saray'ı mutlu edecek anket
Ünlü araştırma şirketinden Saray'ı mutlu edecek anket
Kırmızı et fiyatları kara kara düşündürürken balık vatandaşın yüzünü güldürdü
Kırmızı et fiyatları kara kara düşündürürken balık vatandaşın yüzünü güldürdü
'Narin' için 13 bin kulaç attılar
'Narin' için 13 bin kulaç attılar