7 günlük işi 30 dakikada bitiriyor paraya para demiyor

İHA'nın haberine göre, geleneksel kış hazırlıklarının en önemli, en yorucu işleri arasında yer alan salça yapımı, sadece köylerde değil apartman yaşantısının yoğun olduğu şehir merkezlerinde de devam ediyor.

Özellikle kadınların günlerce uğraşıp hazırladığı domates salçası yapım işi Nazilli'de Serdar İnan'ın pratik zekası ile uğraş olmaktan çıktı. Sezon boyunca randevu sistemi ile mahalle mahalle, sokak sokak dolaşan Serdar-Yeliz İnan çifti hem kendilerine iş kurup ekmek kapısı oluşturdu hem de ilçedeki vatandaşların işlerini hafifletti.

Küçük kamyonetine yüklediği benzinle çalışan sıkma makinesini evlere kadar götürerek sıkma hizmeti veren İnan, salça yapım sezonunda tüm aile bireylerinin yoğun çalışmayla ancak 10 günde yapılabildiği domates ezme ve sıkma çilesine son vererek yarım saatte tüm işi bitiriyor.

"1 HAFTALIK İŞ 30 DAKİKAYA DÜŞTÜ"

Çocukluğundan beri salça yaptığını ifade eden 70 yaşındaki Ayten Gandak, "Çocukluğumdan beri bu işleri yapıyorum. Salçamı yaparken domatesleri hep kendim doğruyordum. Televizyondan izleyince bu sene ise bu işi makineyle yapmaya karar verdik. Yaptırdım ve çok memnun kaldım. Tertemiz şekilde çatıdaki kaplarıma döktüm. İnşallah, Allah yedirmeyi nasip etsin. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Gandak "Çok güzel bir şey. Kolaylık. Önceden yıkıyorduk, temizliyorduk, ondan sonra doğruyorduk. Ertesi gün de tuzluyorduk. 4-5 gün de onu bekletiyorduk. Sıkıyorduk ama bu zaman alıyordu. Nereden baksan bir haftamızı alıyordu. Şimdi yarım saat sürmedi. Allah razı olsun bulanlardan, yapanlardan, ellerine koluna sağlık. Çok memnun kaldım" diyerek teknolojinin nimetlerinden faydalandıklarını söyledi.

"BENZİNLİ MOTORA ÇEVİRDİK"

12 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Serdar İnan, “Bu sene sezonda yine başladık. Sıkıma devam ediyoruz. Vatandaşlarımız 'alo' dedikçe biz koşturuyoruz. O mahalle, bu mahalle hiç durmadan çalışıyoruz. Artık elektrikli iş kalmadı. Benzinli motora çevirdik. Daha seri bir şekilde daha pratik bir şekilde sıkma işlemlerimizi yapıyoruz” dedi.

Serdar İnan'ın eşi Yeliz İnan da, "Eşimle beraber 12 yıldan beri salçalık domates sıkımı yapıyoruz. Müşterilerimiz 'alo' diyor, biz gücümüz yettiğince gün içerisinde işlere yetişmeye çalışıyoruz. Kadınlarımıza yardımcı oluyoruz" dedi.