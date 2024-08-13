7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada

Kimlikleri ve araç plakaları henüz belirlenemeyen üç otomobilin karıştığı çarpışmada, araç sürücüleri dahil olmak üzere toplam yedi kişi yaralandı. Yetkililerin hızla müdahale ettiği olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri derhal yönlendirildi.

Yaralılar, ilk yardım işlemlerinin ardından şehirdeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar. Kaza anının detayları, yakındaki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtlarda, kazaya karışan araçlardan birinin devrildiği ve birkaç metre sürüklendiği görülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.