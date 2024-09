7 milyon dolarlık evi kül oldu. Yıldız ismin dünyası başına yıkıldı

Altı ay önce çıkan yangının ardından Cara Delevingne'in Los Angeles'taki lüks malikanesi hâlâ bakımsız durumda. Yangının yıkıcı etkilerinin üzerinden aylar geçmesine rağmen, evin büyük bir kısmı olduğu gibi bırakıldı. Page Six'in özel olarak elde ettiği havadan çekilen fotoğraflar, 7 milyon dolarlık malikanenin büyük kısmının hâlâ kullanılamaz durumda olduğunu gözler önüne seriyor. Fotoğraflarda, evin çatısının önemli bir kısmının eksik olduğu, yanmış molozların ise mülkün her yanına dağılmış olduğu görülüyor.

Yangın, Mart ayında sabah 4 sularında başlamıştı. Los Angeles İtfaiyesi, olay yerine ulaştığında evin arka tarafında "şiddetli bir yangın" çıktığını ve yangının evin bir odasını tamamen yok ettiğini tespit etmişti. Yangının söndürülmesi tam iki saat sürdü ve 94 itfaiyecinin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alınabildi. Ancak çatının çökmesine yol açan yangın, malikaneye büyük zarar verdi. Bir itfaiyeci yaralanarak hastaneye kaldırılırken, bir kişi de hafif duman zehirlenmesi yaşadı. Olay sırasında mülkün sakinleri evde değildi.

Cara Delevingne, yangından sonra Instagram'da yaptığı paylaşımlarla yaşadığı üzüntüyü dile getirmişti. İki kedisinin fotoğraflarını paylaşarak, “Bugün kalbim kırıldı...” notunu düşen ünlü model, kedilerinin güvenliği konusunda endişeliydi. Olayın ardından Instagram'da bir açıklama yaparak kedilerinin sağlıklı olduğunu duyurdu ve itfaiye ekiplerine minnettarlığını ifade etti.

Yangın sırasında Londra’da olan Delevingne, Playhouse Theatre’da oynanan "Cabaret" adlı müzikalde Sally Bowles karakterini canlandırıyordu. İtfaiye yetkilileri, yangın sırasında evde hayvanların zarar gördüğüne dair bir rapor bulunmadığını ve yangın sırasında mülkün boş olduğunu belirtmişti.

CARA DELEVİNGNE KİMDİR?

Cara Delevingne, 12 Ağustos 1992 tarihinde Londra, İngiltere’de dünyaya geldi. Ünlü bir aileden gelen Delevingne, moda dünyasına adım atmadan önce zengin bir çevrede büyüdü. Babası Charles Delevingne emlak geliştirme sektöründe faaliyet gösterirken, annesi Pandora Delevingne, sosyetik bir isim olarak tanınıyordu. Ablası Poppy Delevingne de bir modeldir.

Cara, modellik kariyerine 2009 yılında Burberry’nin keşfiyle başladı. 2011 yılında Burberry'nin ilkbahar/yaz kampanyası ile moda dünyasında geniş kitlelerce tanındı ve hızla büyük bir çıkış yakaladı. Fendi, Dolce & Gabbana, Chanel ve Valentino gibi ünlü markaların podyumlarında boy gösterdi. 2012 ve 2014 yıllarında "Yılın Modeli" ödülünü kazanan Cara, moda dünyasında kısa sürede ikon haline geldi.

Ancak Delevingne’in yetenekleri sadece modayla sınırlı değil. Oyunculuk kariyerine de başarılı bir adım atan model, 2015 yılında "Paper Towns" adlı filmde başrol oynadı. Bu performansıyla oyunculuk yeteneklerini sergiledi ve olumlu eleştiriler aldı. Ardından "Suicide Squad" (2016) filminde Enchantress karakterini canlandırarak uluslararası bir şöhrete kavuştu. "Valerian and the City of a Thousand Planets" ve "Carnival Row" gibi projelerde de yer alarak oyunculuk kariyerini pekiştirdi.

Delevingne aynı zamanda LGBTQ+ topluluğunun açık sözlü bir destekçisi ve cinselliğini “akışkan” olarak tanımlıyor. Toplumsal cinsiyet rolleri, akıl sağlığı ve cinsel kimlikler hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Cara, modellik ve oyunculuğun yanı sıra aktivist kimliğiyle de tanınıyor.

Sosyal medyada oldukça aktif olan Delevingne, milyonlarca takipçisiyle sürekli iletişim halinde. Hem kişisel hayatı hem de kariyerindeki başarılarıyla geniş bir hayran kitlesi bulunan Cara Delevingne, moda, sinema ve aktivizm dünyasında güçlü bir isim olarak varlığını sürdürüyor.