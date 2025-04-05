Gökhan Özoğuz'dan, Farah Zeynep Abdullah açıklaması

Ünlü isimlerin aşkları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İlk açıklamayı Gökhan Özoğuz yapmıştı: Özoğuz, ''Yeni film projemiz var romantik komedi. Haberi yapan arkadaş senarist olmuş, Farah'a rol vermiş gibi. Ne alaka yahu?'' yanıtıyla iddiaları yalanlamıştı.

Fakat Farah Zeynep Abdullah’tan açıklama gelmemişti.

YENİ AÇIKLAMA GELDİ

48 yaşındaki Gökhan Özoğuz, 13 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti. Yakın zamanda adı 35 yaşındaki oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile anılmaya başlandı.

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Muhabir Online'ın haberine göre, Gökhan Özoğuz "Böyle şeyleri konuşmaya bile gerek yok. Tamamen asılsız durumlar, yazılanlar... Hatta hep beraber baktık ve konuyla ilgili bir espri yapmak zorunda kaldım" şeklinde açıklama yaptı.

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Ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz, "Uzun zamandır zor bir dönem geçmişti. O sürecin nihai kararıyla beraber daha farklı bir forma geçildi. Onun dışında düzelmesini beklediğim durumlar var. Her şey güzel olacak diyorum" şeklinde konuştu.