Ünlü isimlerin sahte hesaplarına dikkat! Takipçilerini uyardılar

Magazin dünyasından birçok isim, adlarına açılan sahte hesaplar nedeniyle takipçilerini uyarmaya devam ediyor. Feride Hilal Akın ve Hafsanur Sancaktutan'ın ardından ünlü oyuncu Berk Oktay da uyarı mesajı yayınladı.

Sosyal medyada sahte hesapların kurban olan ünlü isimlerin sayısı giderek artıyor. Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile şarkıcı Feride Hilal Akın, siber zorbalık nedeniyle hukuki yollara başvuru yaptıklarını duyurmuştu.

25 yaşındaki oyuncu Hafsanur Sancaktutan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Tanıdığım bazı kişilerin evlerine, kötü niyetli dolandırıcılar tarafından benim adıma siparişler verildiği ve gönderiler yapıldığı bilgisine ulaştım. Konuyla ilgili gerekli yasal işlemleri başlatıyorum. Hafsanur Sancaktutan adına evinize veya ofisinize herhangi bir sipariş ya da gönderi gelirse, bilin ki bunun benimle hiçbir ilgisi yoktur. Bu, aklını yitirmiş kötü niyetli kişilerin işidir." ifadelerini kullanmıştı.

SAHTE HESAP UYARISI

Ünlü oyuncu Berk Oktay, Instagram hesabından paylaştığı mesajla takipçilerini TikTok'ta adına açılan sahte hesaplara karşı uyardı. Oktay, gönderisine "TikTok hesabım yoktur. Açılan sahte hesaplara itibar etmeyin, teşekkürler" notunu düştü.

ÜNLÜLERDEN ŞİKAYET YAĞIYOR

Geçtiğimiz haftalarda da Cemre Baysel, Buçe Kahraman ve Bengü gibi ünlü isimlerin de benzer şikayetlerde bulunduğu ortaya çıkmıştı.