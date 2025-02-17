7 saatten az uyumanın büyük zararları! Uzmanlar uyarıyor

Birçok kişi için uykusuzluk, gündelik hayatta yaşanılan yorgunluk ve huzursuzluk gibi belirtilerle sınırlı. Ancak uyku eksikliği, metabolizma üzerinde kalıcı hasarlara yol açabilir.

Uyku uzmanı ve Chicago Üniversitesi'nde Endokrinoloji Profesörü olan Dr. Eve Van Cauter, “Yetersiz uyku, insülin direncini artırır ve vücudun kan şekerini düzgün bir şekilde kullanmasını zorlaştırır. Bu durum, zamanla obeziteye ve diyabet riskine yol açabilir” dedi.

Dr. Van Cauter, aynı zamanda, az uyuyan bireylerin vücutlarının açlık ve doygunluk sinyallerini düzgün şekilde almadığını ve bu yüzden aşırı yemek yediklerini belirtti.

Birçok araştırma, gece başına 7 saatten az uyumanın, metabolizmanın yavaşlamasına ve insülin hormonunun düzgün çalışmamasına neden olduğunu gösterdi. Bu da uzun vadede kilo alımına ve ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan bir araştırma, 6 saatten az uyuyan kişilerin, 7-9 saat uyuyanlara kıyasla %30 daha fazla kilo alması eğiliminde olduğunu ortaya koydu.

7 SAATTEN AZ UYUYANLAR DAHA FAZLA RİSK ALTINDA: KARDİYOVASKÜLER SORUNLAR

Yetersiz uyku, kalp ve damar sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Uyku araştırmaları konusunda uluslararası tanınan bir bilim insanı ve "Why We Sleep" kitabının yazarı olan Dr. Matthew Walker, “Uyku eksikliği, kalp hastalıkları riskini önemli ölçüde artırıyor. Bunun nedeni, uykusuz kalan vücutta inflamasyon seviyelerinin yükselmesidir. Yüksek inflamasyon ise kalp hastalıklarının temel sebeplerindendir” diyerek bu konuya dikkat çekti.

Birçok bilimsel çalışma, 7 saatten az uyumanın, yüksek tansiyon, kalp krizi ve felç risklerini artırabileceğini gösterdi.

European Heart Journal'da yayımlanan bir araştırma, gece başına 6 saatten az uyuyan kişilerin kalp hastalıklarından ölüm riskinin %13 oranında arttığını buldu.

Uzmanlar, uykusuzluk nedeniyle artan stres hormonlarının, kalp damarlarına zarar verdiğini ve bu sürecin zamanla ciddi kalp hastalıklarına yol açabileceğini belirtti.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIFLAR: DAHA FAZLA HASTALIK RİSKİ

Yetersiz uyku, bağışıklık sistemini de olumsuz etkiler.

San Francisco Üniversitesi’nde uyku ve bağışıklık sistemini araştıran profesör olan Dr. Aric Prather, "Uyku, bağışıklık sisteminin düzgün çalışabilmesi için gereklidir. Yetersiz uyku, bağışıklık hücrelerinin sayısını ve etkinliğini düşürür, bu da hastalıklara karşı daha savunmasız hale gelmenizi sağlar" dedi.

Birçok bilimsel araştırma, uykusuzluğun, soğuk algınlığına neden olan virüslerin daha hızlı yayılmasına yol açtığını kanıtladı.

Sleep dergisinde yayımlanan bir araştırma, 6 saatten az uyuyan kişilerin, 8 saatten fazla uyuyanlara göre soğuk algınlığına yakalanma ihtimallerinin 4 kat daha fazla olduğunu gösterdi.

PSİKOLOJİK ETKİLER: DEPRESYON VE ANKSİYETE RİSKİ ARTIYOR

Yetersiz uyku, sadece fiziksel sağlığı etkilemekle kalmaz, aynı zamanda zihinsel sağlık üzerinde de önemli etkiler oluşturdu.

UCLA'da uyku bozuklukları üzerine çalışan profesör olan Dr. Michael Irwin, “Uzun süreli uyku eksikliği, depresyon, kaygı ve stres gibi psikolojik sorunları tetikleyebilir. Uyku, beynin kendini onardığı ve yeniden yapılandırdığı bir süreçtir. Yetersiz uyku bu süreci engeller” dedi.

Birçok araştırma, uyku eksikliğinin, zihinsel sağlık problemleri ile doğrudan bağlantılı olduğunu göstermektedir. JAMA Psychiatry dergisinde yayımlanan bir çalışmada, uykusuzluk çeken bireylerin depresyona girme olasılığının 3 kat daha fazla olduğu belirtildi.

YETERLİ UYKU, SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN ELZEM

Yetersiz uyku, uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, her bireyin düzenli olarak günde 7 saat ve üzeri uyumasının sağlık için gerekli olduğunu açıkça ortaya koydu. Uyku, vücudun onarım ve yenilenme sürecinin temel bir parçasıdır. Bu yüzden uyku alışkanlıklarını iyileştirmek, sağlıklı bir yaşam sürmek için kritik öneme sahip.