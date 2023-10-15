7.Safran Festivali sona erdi

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Safran için düzenlenen 7. Safran Festivali son buldu.

KAYNAK: İHA
7.Safran Festivali sona erdi

Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu Belediyesi, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı ve Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği ortaklığında düzenlenen festival çerçevesinde Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Beştepeler mevkiinde oluşturulan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bahçesinde elde edilen doğal ürünler tanıtıldı.

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Safran’dan kekiğe birçok doğal ürünün yetiştirildiği bahçede düzenlenen törene Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Elif Köse, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Etkinlikte konuşan Faruk Bayraktaroğlu, 1999 yılında Avrupa çevresinde belirlenen 100’ü aşkın sıcak noktadan 9’unun Türkiye’de olduğunu ikisinin ise Yenice ormanları ve Küre dağları olduğunu belirterek, bu alanların gen kaynakları ve biyolojik çeşitleri bakımından zengin olduğunu söyledi.

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Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ise, Safranbolu’nun dünyada örneğine az rastlanan kıymetli maddi ve manevi değerleri ihtiva eden özgün bir şehir olduğunu söyledi.

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Her bir canlının anavatanı olduğu gibi safranın anavatanının da Safranbolu olduğunu belirten Yazıcı, “Safran dünyanın en kıymetli baharatlarından bir tanesidir. Biz bu değeri bu güzelliğe gerek festivallerle gerekse kamu kuruluşları ve bireysel üreticilerin katkılarıyla anlamlandırabildiğimiz kadar anlamlandırarak görev yaptığımız sürece katabildiğimiz kadar değer katacağız. Safran bitkisi sadece doğadaki güzellikleri ve sofradaki aşa kattığı lezzeti ile değil, aynı zamanda endüstriyel bir bitki. Bize düşen görev zaman içerisinde bu anlamlı ve değerli bitkiyi ilçemiz geneline yayarak, üreticilerimizi teşvik ederek ileri taşıyoruz ve taşıyacağız. Hak ettiği değeri bulmasa da günden güne yapılan projelerle dekar başına yapılan üretimler atmaktadır” dedi.

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Etkinlik kapsamında Karabük’ün Safranbolu, Eflani, Eskipazar ve Yenice ilçelerinde üretilen doğal ve aromatik ürünlerden elde edilen ürünlerin yer aldığı stantları gezenler daha sonra 2.5 kilometre uzunluğunda Safran doğa yürüyüşü yaptı.

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