7 Temmuz’dan itibaren üye ülkelerde zorunlu oluyor

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, yeni kuralların yol güvenliğini iyileştirmek ve kazaları azaltmak amacıyla 7 Temmuz'dan itibaren bütün yeni motorlu araçlar için geçerli olacağı belirtildi. Yeni düzenlemeler gereği, tüm yeni araçların ileri sürücü destek sistemleri sunması gerektiği vurgulandı ve bu durumun yolcuları, yayaları ve bisikletlileri daha iyi koruyacağı ifade edildi.

Açıklamada, genel güvenlik kurallarının 2022'den beri yeni araç türleri için zaten geçerli olduğu hatırlatılarak, yeni önlemlerin AB genelinde 25 binin üzerinde hayat kurtarması ve en az 140 bin ağır yaralanmayı önlemesi bekleniyor.

AB standartlarına göre, 7 Temmuz'dan itibaren otomobiller, kamyonetler, kamyonlar ve otobüsler de dahil olmak üzere tüm yeni motorlu taşıtlarda akıllı hız yardımı sistemi, geri görüş kamerası veya arka park mesafe sensörü, sürücü yorgunluk algılama sistemi, acil durum frenleme asistanı gibi teknolojilere sahip olması gerektiği belirtildi. Ayrıca, otomobil ve kamyonetlerin şerit takip asistanı, acil durum frenleme sistemi ve kaza veri kaydedicisi ile donatılacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, otobüs ve kamyonların yayalara veya bisikletlilere çarpmayı önlemek için kör nokta belirleme teknolojisi, çarpışmayı önlemek için uyarılar ve lastik basıncı izleme sistemi gibi teknolojilere sahip olması gerektiği vurgulandı.