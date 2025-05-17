7 üniversitenin rektörlüklerine atama yapıldı

Kaynak: ANKA
7 üniversitenin rektörlüklerine atama yapıldı

Yükseköğretim Kurulu üyelğine ve bazı üniversitelere yapılan rektör atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi Üyeliğine ve 7 üniversitenin rektörlüklerine atamalar yapıldı.

Buna göre; Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu,Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi Üyeliğine İbrahim Şenel, Alanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turan Sağer, Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mevlüt Karataş, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Gürel, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersin Göse ve İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın atandı.

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