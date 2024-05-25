7 üniversiteye rektör ataması

Kaynak: Haber Merkezi
7 üniversiteye rektör ataması

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 7 üniversiteye yapılan rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları şu şekilde:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Musa Kazım Arıcan,

Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne Hakan Özkardeş,

Bilecik Şeyh Edebali Rektörlüğüne ise Zafer Asım Kaplancıklı,

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Ersoy Kocabıçak,

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğüne Mustafa Ege Yazgan,

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğüne Şeyma Aydınoğlu ve

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğüne Mustafa Kara getirildi.

Son Haberler
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Antalya'da otomobil köprüden dereye uçtu: 1'i çocuk 2 kişi kayıp Yaşam
Antalya'da otomobil köprüden dereye uçtu: 1'i çocuk 2 kişi kayıp
Erdoğan imzaladı: Diyanet’in dini yayınlar sermayesine 200 milyon TL Gündem
Erdoğan imzaladı: Diyanet’in dini yayınlar sermayesine 200 milyon TL
Eski milletvekili pencereden atlayıp balkona tırmandı. Kendisine bakanlara "Artık yeter" diye bağırdı Dünya
Eski milletvekili pencereden atlayıp balkona tırmandı. Kendisine bakanlara "Artık yeter" diye bağırdı
Kağıthane’de korkutan yangın: 3 yaralı Yaşam
Kağıthane’de korkutan yangın: 3 yaralı
AKP’li belediye başkanına makam odasında saldırı Gündem
AKP’li belediye başkanına makam odasında saldırı