Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 üniversiteye rektör ataması yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları şu şekilde:
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Musa Kazım Arıcan,
Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne Hakan Özkardeş,
Bilecik Şeyh Edebali Rektörlüğüne ise Zafer Asım Kaplancıklı,
İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Ersoy Kocabıçak,
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğüne Mustafa Ege Yazgan,
İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğüne Şeyma Aydınoğlu ve
İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğüne Mustafa Kara getirildi.