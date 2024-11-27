'7 ve üzeri deprem olabilir'. Naci Görür kara haberi verdi

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'7 ve üzeri deprem olabilir'. Naci Görür kara haberi verdi

Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'de en yakın deprem riskine sahip bölgelerini tek tek açıkladı.

Türkiye hemen her gün yeni bir deprem yaşıyor. Malatya’da önceki gün 4.6, Bitlis’te ise bugün 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'deki en yakın deprem riski olan yerlere ilişkin NTV'ye konuştu.

Karlıova-Erzincan arasındaki Yedisu Fayı'na dikkat çeken Görür, "Güney kısımlarında Yeşilyurt-Malatya fayı arasında deprem oldu. Doğu Anadolu Fayı, Kahramanmaraş'taki faylar, Hatay'a dahil büyük ölçüde kırıldı. Açığa çıkan enerji Malatya'ya enjekte edildi" dedi. Malatya önceki gün 4.6 ile sallanmıştı.

“7 ÜZERİNDE DEPREM ÜRETEBİLİR”

Fayın çok yavaş olduğuna dikkat çeken Görür, 7 üzerinde deprem üretebileceğini söyledi.

Bölgedeki yapı stoğunun iyi olmadığına da dikkat çeken Naci Görür, "Yönetmeliğe uygun inşaat yapılmıyor ve denetlenmiyor" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, Türkiye'nin yüz ölçümünün yüzde 42'sinin birinci derece deprem kuşağı üzerinde yer aldığını sık sık vurgulayarak, vatandaşların depremin özelliklerini çok iyi tanıyıp gerekli tedbirleri zamanında almaları gerektiğini ifade ediyor.

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