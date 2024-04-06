7 yaşındaki çocuğu servis minibüsü ezdi

Kaynak: İHA
7 yaşındaki çocuğu servis minibüsü ezdi
Arnavutköy’de bir servis minibüsü site kapısından çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki çocuğu ezdi. Hastaneye kaldırılan çocuk yaşamını yitirdi. Feci kaza kameraya yansıdı.

Korkunç kaza dün akşam saatlerinde Arnavutköy Fatih Mahallesi’nde korkunç bir kaza meydana geldi.
Site kapısından çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Ömer Çetin, servis minibüsünün altında kaldı ve hastaneye kaldırıldı. Çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Servis aracının şoförü Y.Y'nin, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer’i fark etmeden üzerinden geçtiği, küçük çocuğun aracı görünce kaçmaya çalıştığı, ancak sürücü fark etmediği belirtildi.
Sürücü gözaltına alındı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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