7 yaşındaki çocuğun adı başına bela oldu

Loki'nin ebeveynleri, eski askerler Christian ve Becky Mowbray, Star Wars karakteri Luke Skywalker'ın onuruna oğullarının göbek adını seçtiler. Çocuk, hayranların Yıldız Savaşları Günü'nü kutladığı 4 Mayıs'ta doğdu.

Sorun, aile on yıl sonra ilk tatilini planlarken ortaya çıktı.

Yetkililer, ebeveynlerin ya çocuğun adını değiştirmesini ya da Skywalker adını kullanmak için Disney'den izin almasını önerdi. "Bunun bir sorun olmasını beklemiyorduk. İsmin telif hakkıyla korunduğunun farkındayız ancak ticari amaçlarla kullanmayı düşünmüyoruz" dedi Christian Mowbray.

İlk baştaki redde rağmen pasaport hâlâ verilmişti ve aile, uzun zamandır beklenen tatile çıkabildi. Ancak ebeveynler büyük bir stres yaşadıklarını ve seyahatin olası bir iptaline ya da oğullarının isminin değişmesine hazırlıklı olduklarını itiraf etti.