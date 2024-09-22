7 yaşındaki çocuğun adı başına bela oldu

Kaynak: Haber Merkezi
7 yaşındaki çocuğun adı başına bela oldu

İngiltere'den bir aile, 7 yaşındaki oğulları Loki Skywalker Mowbray için pasaport alırken beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Daily.afisha.ru'nun Suffolk News'e atıfta bulunarak bildirdiğine göre, ülkenin İçişleri Bakanlığı başlangıçta Disney'in telif hakkının olası bir ihlalini öne sürerek belgeyi yayınlamayı reddetti.

Loki'nin ebeveynleri, eski askerler Christian ve Becky Mowbray, Star Wars karakteri Luke Skywalker'ın onuruna oğullarının göbek adını seçtiler. Çocuk, hayranların Yıldız Savaşları Günü'nü kutladığı 4 Mayıs'ta doğdu.

Sorun, aile on yıl sonra ilk tatilini planlarken ortaya çıktı.

Yetkililer, ebeveynlerin ya çocuğun adını değiştirmesini ya da Skywalker adını kullanmak için Disney'den izin almasını önerdi. "Bunun bir sorun olmasını beklemiyorduk. İsmin telif hakkıyla korunduğunun farkındayız ancak ticari amaçlarla kullanmayı düşünmüyoruz" dedi Christian Mowbray.

İlk baştaki redde rağmen pasaport hâlâ verilmişti ve aile, uzun zamandır beklenen tatile çıkabildi. Ancak ebeveynler büyük bir stres yaşadıklarını ve seyahatin olası bir iptaline ya da oğullarının isminin değişmesine hazırlıklı olduklarını itiraf etti.

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