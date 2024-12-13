7 yaşındaki çocuğunu öldüren anne: Kendimi robot gibi hissettim

Pembrokeshire'daki Haverfordwest'te bir mülkte yaşayan Tayland doğumlu 43 yaşındaki Papaipit Linse, 10 Ocak'ta 7 yaşındaki Louis'i yatakta hareketsiz görünce durumu polise ihbar etti. Ardından da sağlık ekibini arayarak oğlunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Polisler Upper Market Caddesi'ndeki adrese geldi. Genç kadın yaptığı ihbarın aksine defalarca "Oğlumu ben öldürdüm. Hem de ellerimle boğarak öldürdüm" dedi. Bu itiraf eve giren polislerin vücut kamera kayıtlarında da yansıdı.

Louis, Withybush Genel Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabasına rağmen Louis kurtarılamadı.

Evde inceleme yapan polis memurlarından biri evlat katiline bunu neden yaptığını sordu. Papaipit Linse "Bu sabah kendimi tamamen deli gibi hissettim, kendimi ve zihnimi kontrol edemiyordum. Tamamen çıldırmıştım, aklımdan türlü türlü şeyler geçiyordu, kendimi bir robot gibi hissediyordum ve yaptım." yanıtını verdi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Linse, Swansea Crown Mahkemesi'nde azalan sorumluluk gerekçesiyle adam öldürme suçunu kabul etti ancak cinayet suçlamasını reddetti. Savcılık, psikiyatrik raporun incelenmesinin ardından iddianameyi kabul etti.

Yargıç Paul Thomas, Linse'ye hitaben şunları söyledi: "Oğlunuz Louis, sizin kötü bir insan olmanızdan dolayı sizin tarafınızdan öldürülmedi, o sırada sizin bir akıl hastalığından muzdarip olmanızdan dolayı öldü. O zamanlar çok hasta olmasaydın bu asla olmazdı ve sen ona iyi, şefkatli, sevgi dolu bir anne olmaya devam ederdin."

Mahkemeye, Linse'nin polise yaptığı telefon görüşmesinin kayıtları ve polis memurlarının olay yerine gelişine ait vücut kamerası görüntüleri izletildi.

Linse, çağrı görevlisine, yaptıklarından dolayı Louis'i kontrol edemediğini söyledi. ardından da "Ben yapacağımı yaptım, oraya gidemem" diye ekledi.

Evlat katili anne mahkemeye verdiği ifadede, "Nefes almıyordu, kalp atışı belirtisi yoktu. Memur hemen kalp masajı ve canlandırma girişimlerine başladı. Hastanede de ölmüş" dedi.

İDAM CEZASINA ÇARPTIRILDI

Yargıç Paul Thomas KC, Linse'ye hitaben yaptığı konuşmada, "Bu hem hassas hem de trajik bir dava." dedi.

Adam öldürme iddiasının kabul edilmesinin ardından konuşan kıdemli soruşturma görevlisi Baş Dedektif Gary Williams, "Bu, memurların annesinin elinden ölen küçük bir çocuğa müdahale ettiği trajik bir olaydı. Son derece zorlu ve duygusal bir sahneyle karşı karşıya kalmamıza rağmen, olay yerinde bulunan herkes profesyonellik ve özenle hareket etti ve olayın kapsamlı bir şekilde soruşturulması konusunda ortak bir hedef belirledi" dedi.

Linse bugün ölüm cezasına çarptırıldı.