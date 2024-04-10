7 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü

7 yaşındaki çocuğun düştüğü kaza merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. N.Y isimli çocuk Bursa’nın Osmangazi ilçesinde camdan aşağıya bakarken dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Önce zemin katta bulunan iş yerinin tentesine ardından da yere küçük düşen çocuğu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kazanın yaşandığı yere gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 7 yaşındaki kız çocuğuna yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Ağır yaralanan kız çocuğunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.