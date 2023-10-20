7 yaşındaki çocuk, arkadaşını zincirle dövdü

Korkunç olay Adana’nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi’nde bulunan Yeşilbağlar İlkokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 7 yaşındaki O. B. isimli çocuk babası Mehmet Ali Buğdaycı’ya, “Baba beni okulda dövüyorlar” dedi. Oğlunun arkadaşlarıyla şakalaştıklarını sanan Buğdaycı, oğlunun söylediklerini ciddiye almadı. Ancak geçtiğimiz günlerde okuldan eve ağlayarak gelen çocuk yaşadıklarını anlatınca baba Buğdaycı duyduklarına inanamadı. Bunun üzerine baba 1 gün sonra oğlunu teneffüslerde okulda takip etti.

OĞLU GÖZLERİNİN ÖNÜNDE DARP ŞİDDET GÖRDÜ

Çocuğunu takip eden baba teneffüs esnasında, hem kendi yaşıtları hem de 3-4 yaşındaki çocuklar tarafından şiddete maruz kaldığını gördü. Hemen duruma müdahale eden Buğdaycı, okul öğretmenlerine haber verdi.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÇANTASINDAN ZİNCİR ÇIKTI

O. B.’ye şiddet uygulayan çocuklardan birisinin çantasında zincir bulunması herkesi şoke etti. İddiaya göre çantasında zincir yakalanan çocuk akranı O. B.’yi yanında taşıdığı zincirle darp etti. Okul yönetimi şüpheli çocuk hakkında inceleme başlattı.

Olayla ilgili İHA’ya konuşan baba Mehmet Ali Buğdaycı, “Yaklaşık bir hafta önce benim çocuk geldi ve baba beni dövüyorlar dedi. Bende çocukların kendi arasında olmuş olabilir dedim. Bana birkaç defa daha söyledi yine dikkate almadım. Daha sonra öğretmenine durumu söyledim. Bir gün sonra oğlumu okula gitmesi için kaldırdım ama gitmek istemedi ve zincirle dövüldüğünü söyledi. Ben okula gittim ve döven çocuğu buldum, o sırada çantasından zinciri çıkartıp atarken bir öğretmen yakalamış. Sağ olsunlar öğretmen arkadaşlarımız yardımcı oldu” diye konuştu.

"ÇOCUĞUM OKULA GİTMEK İSTEMİYOR"

Çocuğunun artık okula gitmek istemediğini belirten Buğdaycı: “Şuan oğlum okula gitmek istemiyor. Velilere buradan sesleniyorum, çocuklarınızı dinleyin ve okuluna gidin. Benim çocuğum birkaç defa söyledi ve oralı olmadım ama dikkate almak gerekiyormuş” dedi.

"ZİNCİRLE AYAĞIMA ve BİLEĞİME VURDULAR

Zincirle şiddet gördüğü için çok korktuğunu söyleyen O. B.: “Okulda zil çaldı, yukarı çıkıyordum beni iteklediler ve zincirle dövdüler. Zincirle ayağıma ve belime vurdular. Çok korktum, okula gitmek istiyorum ama buraya değil başka okula. Büyüyünce polis olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.