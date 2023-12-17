7 yaşındaki çocuk okulda fenalaşarak hayatını kaybetti. Nedeni araştırılıyor

Kaynak: İHA
7 yaşındaki çocuk okulda fenalaşarak hayatını kaybetti. Nedeni araştırılıyor
Gaziosmanpaşa’da 7 yaşındaki Elvin Ak, okuldayken fenalaşarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun ölüm nedeni Adli Tıp Raporu’nda ortaya çıkacak.

Gaziosmanpaşa’da bir ilköğretim okulunda yaşanan olayda, iddiaya göre, birinci sınıf öğrencisi Elvin Ak, öğle saatlerinde teneffüse çıktı.

7 yaşındaki çocuk, merdivenlerden inerken bir anda fenalaştı. Merdiven boşluğuna oturan öğrenci, aniden yere yığıldı. Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Hastaneye kaldırılan Elvin Ak, hayatını kaybetti.

KALP KRİZİNDEN ŞÜPHELENİLİYOR

Elvin Ak'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kalp krizi ihtimali üzerinde durulurken, Elvin Ak'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Elvin Ak'ın bilinen bir hastalığının olmadığı öğrenildi. Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde, öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Elvin Ak'ın ailesi ve yakınları katıldı. Taziyeleri, kızının tabutu başından ayrılmayan baba Mehmet Ak kabul etti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Bununla ilgili zaten incelemeler yapılıyor. Gerekli incelemeyi de müfettişlerimiz yapacak" diye konuştu.

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