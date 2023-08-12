7 yaşındaki kız çocuğu Dicle Barajı'nda boğuldu

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde ailesiyle piknik yapan 7 yaşındaki kız çocuğu, girdiği baraj gölünde boğularak hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
7 yaşındaki kız çocuğu Dicle Barajı'nda boğuldu

Olay, Dicle ilçesi Acar Mahallesi ile Çayüstü köyü arasında bulunan Dicle Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde ailesiyle baraj kenarında piknik yapan 7 yaşındaki Mina Kaymak suya girdi.

Vatandaşlar, 7 yaşındaki kız çocuğunun çırpındığını görünce kurtarmak için suya girdi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların kurtardığı küçük kız, kaldırıldığı Dicle Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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