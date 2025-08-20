7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı!

Kaynak: İHA
7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, hakkında çeşitli suçlardan toplamda 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan C.Ö. İskenderun'da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, C.Ö.'nün "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', "Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" ve "TCK 292 hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından arandığı öğrenildi.

Yakalanarak gözaltına alınan C.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Son Haberler
İzmir’de dev Vurgun! 16 ayrı operasyonda milyonluk ürün ele geçirildi
İzmir’de dev Vurgun! 16 ayrı operasyonda milyonluk ürün ele geçirildi
Mauro Icardi'den skandal hareket! Taraftara kafa attı: Galatasaray ayağa kalktı
Mauro Icardi'den skandal hareket! Taraftara kafa attı: Galatasaray ayağa kalktı
Arda Güler'e tribünden doping
Arda Güler'e tribünden doping
Pınar Altuğ'un yogası tartışma yarattı! Sosyal medyadan mesaj yağdı
Pınar Altuğ'un yogası tartışma yarattı! Sosyal medyadan mesaj yağdı
Gelibolu orman yangınında yürekleri ferahlatan görüntü!
Gelibolu orman yangınında yürekleri ferahlatan görüntü!