70 bin TL aylıkla çoban bulamıyor

İşsizlik Türkiye'nin bitmek bilmeyen sorunlarının başında geliyor. Özellikle gençler iş bulamayınca soluğu yurt dışında alıyor. Ailelerinden para almaktan bıktıklarını, onların yüzüne bakacak durumları kalmadığını söyleyen gençler iş bulmak için mesaiye gider gibi iş aramaya başladıklarını, akşam saatlerinde de eve döndüklerini söylüyor.

Elazığ'da yaşayan bir hayvan üreticisi yüksek maaş vermesine rağmen hayvanlarına bakacak çoban bulamamaktan dert yanıyor.

Geleneksel mesleklerden biri olan çobanlık, şehirleşme ile birlikte genç nesiller tarafından tercih edilmemeye başladı. Bu durum, hayvancılık sektöründe nitelikli iş gücünün azalmasına yol açtı.

ÜCRET YÜKSEK AMA ÇOBAN YOK

Aylık 70 bin lira maaş ve yeme, içme, barınma ile kıyafet gibi tüm ihtiyaçları karşılayan çobanlar, buna rağmen bulunamıyor. Üreticiler, çobanların artan taleplerini karşılamakta zorlanıyor. Çoban maaşı devel memuru maaşını 2'ye katladı.

Nurettin Çelenk, “Şu anda çobana 70 bin lira aylık veriyoruz, buna rağmen bulamıyoruz,” diyerek durumu özetliyor.

Çobanların önceleri kontör talep ettiğini ancak şimdi internet paketleri istediklerini belirten Çelenk, “Artık çobanlar, 'Benim aylık 30 GB internetim olacak' diyor. Ben bu kadar internet kullanmıyorum,” diyor. Bu durum, çobanların iş gücünün değersizleştiği kadar, taleplerinin de arttığını gösteriyor.

HAYVAN SAYISI DÜŞÜŞTE

Çoban sıkıntısı nedeniyle hayvan sayısını azaltmak zorunda kalan üreticiler, bu durumun hayvancılığı olumsuz etkilediğini ifade ediyor. Çelenk, “500 koyunum vardı, şimdi 150 koyun kaldı. Kalan hayvanlara kendim bakıyorum,” diyerek yaşadığı zorluğu dile getiriyor.

Elazığ’da çoban maaşları, birçok memurun maaşını geçiyor. Çelenk, “Çoban, bu sene altınla yarışıyor. Bir memurdan daha fazla kazanıyor. Artık çoban altın değerinde,” diyor. Hayvancılık için kritik öneme sahip olan çobanların maliyetlerinin giderek arttığı belirtiliyor.

Çobanlık, doğası gereği zor bir meslek olarak değerlendiriliyor. Çelenk, “Dağda, bayırda, yağışta, karda çalışıyorsun. 50 yaşına geldiğinde dizlerin ve kolların ağrıyor,” şeklinde konuşarak mesleğin zorluğuna dikkat çekiyor. Üreticiler, çobansız yapamadıklarını ve bu durumun sektörde ciddi sorunlara yol açtığını vurguluyor.