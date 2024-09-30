70 bin TL aylıkla çoban bulamıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
70 bin TL aylıkla çoban bulamıyor

Türkiye'nin hayat pahalılığından sonra en büyük sorunlarının başında yer alan işsizlik, özellikle gençlerin kabusu olmaya devam ediyor. Elazığ'da hayvancılıkla uğraşan bir kişi, çobanlık yapacak kişiye aylık 70 bin TL vereceğini açıkladı.

İşsizlik Türkiye'nin bitmek bilmeyen sorunlarının başında geliyor. Özellikle gençler iş bulamayınca soluğu yurt dışında alıyor. Ailelerinden para almaktan bıktıklarını, onların yüzüne bakacak durumları kalmadığını söyleyen gençler iş bulmak için mesaiye gider gibi iş aramaya başladıklarını, akşam saatlerinde de eve döndüklerini söylüyor.

Elazığ'da yaşayan bir hayvan üreticisi yüksek maaş vermesine rağmen hayvanlarına bakacak çoban bulamamaktan dert yanıyor.

Geleneksel mesleklerden biri olan çobanlık, şehirleşme ile birlikte genç nesiller tarafından tercih edilmemeye başladı. Bu durum, hayvancılık sektöründe nitelikli iş gücünün azalmasına yol açtı.

ÜCRET YÜKSEK AMA ÇOBAN YOK

Aylık 70 bin lira maaş ve yeme, içme, barınma ile kıyafet gibi tüm ihtiyaçları karşılayan çobanlar, buna rağmen bulunamıyor. Üreticiler, çobanların artan taleplerini karşılamakta zorlanıyor. Çoban maaşı devel memuru maaşını 2'ye katladı.

ccc.jpg

Nurettin Çelenk, “Şu anda çobana 70 bin lira aylık veriyoruz, buna rağmen bulamıyoruz,” diyerek durumu özetliyor.

Çobanların önceleri kontör talep ettiğini ancak şimdi internet paketleri istediklerini belirten Çelenk, “Artık çobanlar, 'Benim aylık 30 GB internetim olacak' diyor. Ben bu kadar internet kullanmıyorum,” diyor. Bu durum, çobanların iş gücünün değersizleştiği kadar, taleplerinin de arttığını gösteriyor.

HAYVAN SAYISI DÜŞÜŞTE

Çoban sıkıntısı nedeniyle hayvan sayısını azaltmak zorunda kalan üreticiler, bu durumun hayvancılığı olumsuz etkilediğini ifade ediyor. Çelenk, “500 koyunum vardı, şimdi 150 koyun kaldı. Kalan hayvanlara kendim bakıyorum,” diyerek yaşadığı zorluğu dile getiriyor.

Elazığ’da çoban maaşları, birçok memurun maaşını geçiyor. Çelenk, “Çoban, bu sene altınla yarışıyor. Bir memurdan daha fazla kazanıyor. Artık çoban altın değerinde,” diyor. Hayvancılık için kritik öneme sahip olan çobanların maliyetlerinin giderek arttığı belirtiliyor.

aw297863-08.jpg

Çobanlık, doğası gereği zor bir meslek olarak değerlendiriliyor. Çelenk, “Dağda, bayırda, yağışta, karda çalışıyorsun. 50 yaşına geldiğinde dizlerin ve kolların ağrıyor,” şeklinde konuşarak mesleğin zorluğuna dikkat çekiyor. Üreticiler, çobansız yapamadıklarını ve bu durumun sektörde ciddi sorunlara yol açtığını vurguluyor.

Son Haberler
BDDK açıkladı. Bankaları kârları uçtu
BDDK açıkladı. Bankaları kârları uçtu
Serenay Sarıkaya halay çekerken kendinden geçti! Görenler şaştı kaldı
Serenay Sarıkaya halay çekerken kendinden geçti! Görenler şaştı kaldı
Altay Bayındır’ı şoke edecek hamle. Sadece 2 maçta oynayabildi
Altay Bayındır’ı şoke edecek hamle. Sadece 2 maçta oynayabildi
Diyarbakır’da hastane çalışanlarına saldıran 4 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır’da hastane çalışanlarına saldıran 4 kişi gözaltına alındı
Google’ın siber güvenlik şirketi ortaya çıkardı. Kaçak film indirenleri bekleyen büyük tehlike
Google’ın siber güvenlik şirketi ortaya çıkardı. Kaçak film indirenleri bekleyen büyük tehlike