70 şubesi olan dev şirket iflas etti. Geçen yıl 450 milyon TL ciro yapmıştı

Almanya merkezli Terra Cleaner, 70 şubesi ve 250 çalışanıyla iflas etti. 2024’te 10,2 milyon Euro (Yaklaşık 450 milyon) ciro yapan şirket, tren istasyonları ve alışveriş merkezlerinde temizlik hizmeti sunuyordu.

Almanya’nın Mainz kentinde faaliyet gösteren Terra Cleaner, iflas başvurusuyla gündeme geldi. Tren istasyonları ve alışveriş merkezlerinin sıhhi tesisat temizliğinde uzmanlaşan şirket, 70 şubesi ve 250 çalışanıyla sektörde önemli bir oyuncuydu.

2024 yılında 10,2 milyon Euro ciro elde eden firma, ekonomik dalgalanmalar ve artan maliyetler nedeniyle ayakta kalamadı. Rheinland-Pfalz eyaletinin yerel mahkemesi, hafta başında iflas kararını onayladı.

İflas sürecini yönetmek üzere Brinkmann & Partner hukuk firması görevlendirildi. Firma, Terra Cleaner’ın faaliyetlerini sürdürebilmesi için yeni yatırımcı arayışına başladı. Alışveriş merkezlerinde görev yapan temizlik çalışanlarının işlerine devam edeceği, maaşlarının ise Haziran 2025’e kadar güvence altında olduğu açıklandı. Ancak şirketin geleceği, yatırımcı bulunup bulunmamasına bağlı.

Terra Cleaner, Almanya’nın sanitasyon sektöründe yenilikçi çözümleriyle tanınıyordu. Çevre dostu temizlik ürünleri ve modern ekipmanlarıyla dikkat çeken firma, pandemi sonrası artan hijyen taleplerine yanıt vermişti.

Ancak, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve tedarik zinciri sorunları, şirketin mali yapısını derinden sarstı. İflas, Almanya’da son dönemde artan şirket kapanışlarının bir örneği olarak görülüyor.

Ekonomik uzmanlar, Terra Cleaner’ın iflasının sektöre etkilerinin sınırlı olacağını, ancak küçük ölçekli taşeron firmalar için risk oluşturabileceğini belirtiyor. Şirketin şubelerinin kapanması durumunda, yerel istihdamda da daralma yaşanabilir.

Terra Cleaner’ın iflası, Almanya’daki ekonomik belirsizliklerin sanitasyon gibi temel hizmet sektörlerini bile etkileyebileceğini gösteriyor. Yeni yatırımcıların devreye girmesiyle şirketin küllerinden doğması umudu sürüyor.