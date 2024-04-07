70 yaşındaki adam boşanmak istemeyen eşine kurşun yağdırdı

Olay, Samsun’un Bafra ilçesine bağlı olan Kemalpaşa Mahallesi Evliya Çelebi Sokak'ta meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, 70 yaşındaki İsmail Yılmaz, bir yıldır ayrı yaşadığı ve boşanmak istemeyen 43 yaşındaki eşi Yıldız Yılmaz’a sokak ortasında kurşun yağdırdı.

Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yıldız olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Olay sonrası kaçan İsmail Yılmaz’ın evine gittiğini öğrenen polis ekipleri, evinin ikinci katında pencerede başına silah dayayan İsmail Yılmaz’ı ikna etmeye çalıştı. Polislere 'ben bu yaştan sonra hapis yatamam' diyerek silahıyla havaya ateş etmeye başlayan İsmail Yılmaz’ın, silahından çıkan kurşunlardan bir tanesi boğazından girerek kulak kısmında çıktı.

Ağır yaralanan İsmail Yılmaz olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz’ın ağır yaralı olduğu ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.