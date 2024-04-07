70 yaşındaki adam boşanmak istemeyen eşini sokak ortasında vurdu

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Evliya Çelebi Sokak'ta meydana geldi. İsmail Yılmaz adındaki 70 yaşındaki adam, bir yıldır ayrı yaşadığı ve boşanmak istemeyen 43 yaşındaki eşi Yıldız Yılmaz'a sokak ortasında ateş açtı.

Yıldız Yılmaz, başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanarak olay yerine gelen acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Olayın ardından kaçan İsmail Yılmaz'ın, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından evine giderek bulunduğu belirtildi.

Polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen İsmail Yılmaz, kendisini yakalamak isteyenlere direnerek havaya ateş açtı. Ancak açılan ateşlerden biri, Yılmaz'ın boğazından girip kulak kısmından çıktı. Ağır yaralı olarak yakalanan İsmail Yılmaz da acil servis ekiplerince önce Bafra'daki özel bir hastaneye, ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.