70 yaşındaki depremzede ve oğlu evi basılarak darp edildi. Elleriniz kırılsın

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en büyük hasarı alan illerden olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde 70 yaşındaki depremzede kadın, evi basılarak 10 kişilik grup tarafından darp edildi.

Yaşlı kadının evine gelen 10 kişilik grup, depremzede kadına mazotlarının onlarda olup olmadığını sordu. Ardından, kadının oğlunu darp etmeye başlayan grup yaşlı kadının araya girmeye çalışması sebebiyle onu da öldüresiye dövdü.

"YUMRUK VE TEKMELERLE DÖVMEYE BAŞLADILAR"

70 yaşındaki depremzede, olayın nasıl yaşandığını ise şöyle anlattı:

"Evimi bastılar, mazot çalınmış mı kaybolmuş mu bilmiyorum dedim. Sonra dedi bu kapıyı aç, açamam oğlumun çeyizi var içeride dedim. Oğlum gelsin açarız dedim. Oğlum eve geldi dedim böyle böyle mazot çalınmış bizi sorumlu tutuyorlar, oğlum yanlarına gitti güzel bir şekilde gitme oğlum dedim.

Oğlum dedi ki gitmişsiniz evimizi aramışsınız mazota ihtiyacınız varsa alayım size, arama izniniz var mı sizin dedi. Oğlumu dövmeye başladılar 10 kişiyi tepelemeye başladı. Oğlumu kurtarmak için araya girdim yumruk ve tekmelerle beni dövmeye başladılar.

Artık kan kusmaya başladım ve bayıldım. Ne desem kimse bu kadına yazık kalp hastası, astımı var demedi yüzümde beş kırık var ameliyat olmam lazım."