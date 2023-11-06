70 yaşındaki Türk tatil için gittiği Paris'te kayboldu

Türkiye'den tatil için ailesiyle birlikte geldiği Paris'te çevreyi gezmeye çıkan 70 yaşındaki Mustafa Akçaer'den 4 gündür haber alınamıyor.

KAYNAK: İHA
70 yaşındaki Türk tatil için gittiği Paris'te kayboldu

Türkiye'den 2 Kasım'da ailesiyle birlikte geldiği Paris'te kaldığı otelden çevreyi gezmek için dışarı çıkan 70 yaşındaki Mustafa Akçaer, kayboldu. Eşi ve 2 çocuğuyla Eyfel Kulesi yakınındaki bir otelde kalan Mustafa Akçaer'den 4 gündür haber alınamıyor. Tüm aramalara rağmen Akçaer'den bir iz bulamayan aile, durumu polise bildirdi. Polisten de de sonuç alamayan ailenin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın ardından Paris'teki Türk vatandaşları ailenin kaldığı otele gelerek Akçaer'i arama çalışmalarına destek oldu. Gönüllü bir şekilde aramalara katılan Türk vatandaşları Akçaer'in fotoğrafının yer aldığı broşürleri çevrede bulunanlara dağıttı.

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"MENTAL HİÇBİR PROBLEMİ YOKTU"

Mustafa Akçaer'in oğlu Selam Akçaer, yaşananları anlattı.

Akçaer, "Üç günlük seyahat için ailemle beraber geldik. Otele daha giriş yaptığımız sırada babam biraz etrafa bakmak için çıktı. Biz çok uzaklaşacağını düşünmemiştik açıkçası, yarım saat sonra aramaya başladım ama hala bir sonuç alamadık maalesef" dedi.

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Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'nun ilk günden itibaren kendileri ile iletişimde olduğunu söyleyen Akçaer, "Sağ olsunlar ilgi gösteriyorlar. Polisten bir sonuç çıkmasını bekliyoruz ya da kendi imkanlarımızla aramaya devam ediyoruz. İlk iki gün açıkçası kendi imkanlarımızla aramaya çalıştık, sonrasında burada Fransa'da yaşayan Türk toplulukları paylaşmaya başlayınca belirli bir gönüllü gurubu toplanmaya başladı ve onlarla birlikte arayacağız bugün. Yaşı itibarıyla tansiyon ve kolesterol gibi problemleri dışında mental hiçbir problemi yoktu. Annem ve ablam bugün Türkiye'ye dönüyorlar, ben burada kalıyorum bir sonuç alıncaya kadar" ifadelerini kullandı.

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