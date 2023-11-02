700 bin hacizli araç satılıyor. İşte detaylar

Sabah’tan Betül Alakent’in haberine göre; otomobilden traktöre, minibüsten motosiklete kadar her tür aracın yer aldığı yediemin otoparklarında bulunan hacizli araçlardan bazıları piyasanın altında fiyatlardan satılıyor.

Yirmi yaş altında olan 700 bin aracın ilk etap satışlarında yer alacaklar UYAP'a yüklendi. Etap etap satışa sunulacak araçların piyasa fiyatlarını yüzde 5 düşürmesi bekleniyor.

İkinci el araç piyasası yedieminlerde saklanan hacizli malların satılacağının duyurulmasıyla birlikte yeniden hareketlendi. 700 bin hacizli aracın satışa sunulması beklenirken dün ilk etapta 988 araç Adalet Bakanlığı'nın UYAP E-satış platformuna yüklendi. Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerinde bulunan otomobilden traktöre, motosikletten minibüse kadar yüzlerce aracın bulunduğu sistemde, araçlar piyasa ortalama değerinin altında muhammen bedelle satışa çıkarıldı. 700 bin aracın etap etap satılacağını belirten sektör oyuncuları, bunların 20-25 binin talep göreceğini, fiyatları en fazla yüzde 5 aşağı çekeceğini belirtti.

10 GÜN SÜRESİ VAR

700 bin aracın bir anda satışa çıkarılamayacağını belirten sektör oyuncuları, "1 Kasım'dan itibaren 10'ar gün tebligat süresi olacak. Rehin koyana, borçluya, alacaklıya 10 gün süre tanınacak. Aralık'ın başından itibaren tebligat süresi başlayacak" diyor. İhaleye çıkan 988 aracın bu süreçlerden geçtiğini belirten sektör oyuncuları, ardından satışa çıkarıldığını belirtiyor.

FİYATLARI ETKİLEMEZ

Oto Merkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş, Türkiye'deki yediemin otoparklarında hacizli 2.2 milyon adet aracın bulunduğunu belirterek, "20 yaş altı 700 bin aracın olduğu tahmin ediliyor. Ancak bunlar içinde 20-25 bininin satın alınacak durumda olduğunu düşünüyoruz. Bu da piyasadaki fiyatları en fazla yüzde 5 aşağı çeker. Şu anda ikinci el araç piyasası özellikle kredi muslukları kısıldığı için durgun" dedi.

Bu tür araçların galericiler ya da vatandaşlar tarafından çok talep görmediğini anlatan Karakaş, "Çünkü bu tür araçları inceleme şansınız yok. Aracı açıp bakamazsınız. İçini inceleyemezsiniz. Motoru ne durumda, şanzıman iyi mi kontrol etme şansınız yoktur. İhaleye girip aldıktan sonra araçta bir sorun çıktıysa ben bunu iade ediyorum de diyemezsiniz. Bu araçlar genelde aracın sahibinin yakınları tarafından alınır. O nedenle piyasada çok yüksek talep görmez" diye konuştu.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Araç fiyatı bilirkişi tarafından belirleniyor ya da teklif usulü olabiliyor. İhaleye katılmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve yüzde 10 ila 20 arasında değişen teminat bedeli yatırmak gerekiyor. Günlük ihaleye çıkarılan araçlar, açık artırma usulü satılıyor. Araç satın alınmadığı takdirde ise bu teminatlar geri ödeniyor. Satın alınması durumunda ise kanunun belirlediği şekilde ödemeler gerçekleştirilerek araç devir alınıyor.

KIZILAY'A BEDELSİZ DEVREDİLİYOR

Hacze konu olan borçlu/alacaklı kişilerin hak ve menfaatini gözetmek için taraflara sunulmasının ardından bu aşamada sonuç alınmaz ise araçlar, MKE A.Ş.'ye bedeli karşılığında devri yapılacak. Bu noktada yedieminlerde çürüyen milli değerlerin geri kazanılması sağlanacak. Hak sahibine ödenecek bedel ise bilirkişi aracılığı ile değerlendirip belirlenecek. Eğer araç devrinde sorun yaşanır ve MKE'ye devri gerçekleştirilemez ise, çürüyen bu milli değerlerin toplum yararına hizmet etmesi adına Türk Kızılay Derneği'ne bedelsiz olarak devri yapılacak.

TASFİYE SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

İcra dairesince tasfiye edilmesine karar verilen mala ilişkin bilgiler, tasfiye dairesine bildiriliyor ve tasfiye dairesince duyuruluyor. Duyuru, Bakanlık Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nün uygun gördüğü UYAP Bilişim Sistemi'ne entegre portallar vasıtasıyla yapılıyor. Duyuruda; icra dairesi ve dosya numarası, tasfiye dairesi ve dosya numarası, borçlunun adı ve soyadının ilk iki harfi ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının ilk iki rakamı, tasfiye edilecek malın bilgileri, varsa rehin hakkı sahibi ve kamu haczine ilişkin bilgiler ile gerekli diğer bilgiler yer alıyor. Duyuru, tasfiyeye konu malın tasfiye işlemleri sona erince kaldırılıyor.