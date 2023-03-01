﻿İran 700 kız öğrencinin zehirlendiği iddiasıyla çalkalanıyor

BBC’nin haberine göre İran’da sonbahardan bu yana molla rejimi protestoları devam ederken, çok ciddi bir iddia gündeme getirildi. Özellikle sosyal medya hesaplarında, okullarında devlet adamlarını protesto eden kız öğrencilerin hükümet yetkilileri tarafından zehirlendiği belirtiliyor.

BBC yaptığı araştırmada 700’e yakın kız öğrencinin zehirlendiğini ortaya çıkardı. Üst düzey İranlı yetkili de kız öğrencilerin özellikle hedef alındığını doğruladı.

Bu öğrencilerden hayatını kaybeden olmadı, fakat onlarcası solunum sorunları, baş dönmesi ve yorgunluk gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldı.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Yunus Panahi düzenlediği basın toplantısında “Anlaşılan o ki bazıları tüm okulların, özellikle de kız okullarının kapatılmasını istiyor’’ dedi.

İlk zehirlenmeler 30 Kasım 2022’de, Kum’daki Nur Teknik Lisesi’nden 18 öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla görüldüğü belirtildi.

O günden bu yana ilde 10’dan fazla kız okulu hedef alındı.

RADİKAL GRUPLAR ÖNE ÇIKIYOR

Zehirlenmelerin arkasında, hükümet karşıtı protestolara karşı rejimi savunan radikal grupların olduğu değerlendiriliyor. Başta olayın, doğalgazla ısıtılan okullarda gaz zehirlenmesi olabileceği iddia edildi, ancak sadece kızlara eğitim veren kurumlarda tekrarlanması şüpheleri körükledi. Nitekim Tahran merkezli haber sitesi Shargh’a göre ebeveynler son haftalarda öğrencilerini sınıflardan çekerek bazı okulların fiilen kapanmasına sebep oldu.