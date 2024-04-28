70'lerin 80'lerin modası günümüze uyarlandı. Oversize ceket retro güneş gözlüğü ve vintage saat...

Geçmişte yaşamamış olmamıza rağmen o dönemlerin kıyafetleri bazen çok hoşumuza gidebilir. Parçaların seçimi, renkler, yakalar, paçalar, takılar ve tokalar o dönemleri bize yansıtmaya yetiyor.

70 ve 80'lerin klasikleşmiş tarzı yeniden gündeme gelirken aslında farkında olmadan o dönemin eşyalarının günümüze uyarlandığı ortaya çıktı.

Bu parçalarla yapılan kombinler dikkat çekerken ceketlerin, saatlerin ve gözlüklerin yeniden kullanıldığı; günümüze uyarlanabilir ve yorumlanabilir birçok çeşidi olduğu aktarıldı. İşte yapabileceğiniz birçok 70’ler 80’ler kombinleri...

1.Retro Tarzı Giysiler: Geçmiş dönemlerin moda tarzlarından ilham alarak, retro tarzı giysilerin tasarlanabileceği gibi 70'lerin renkli desenleri, 80'lerin oversized ceketleri veya 90'ların denim tarzı pantolonları kullanılanabilir.

2.Vintage Aksesuarlar: Retro güneş gözlükleri, eski tarzda çantalar veya vintage saatler, modern giyim tarzına farklı bir hava katabilirken sizi diğerlerin farklı da kılabilir.

3.Ruhunu Koruyan Parçalar: Bazı moda akımları, geçmişten ilham alınarak modernize edilir. Eski dönemlerde popüler olan dantel detaylar, işlemeler veya klasik kesimli palto ve kabanlar, bugünün modasına entegre edilebileceği gibi kombinleri bambaşka bir forma sokabilir.

4.Yeniden Yorumlanmış Desenler ve Baskılar: Geçmiş dönemlerde popüler olan desenler ve baskılar, günümüzde de sıklıkla kullanılıyor. Vintage çiçek desenleri veya retro geometrik desenler, modern kıyafetlerde veya ev dekorasyonunda kullanılmaktadır.

5.Klasik Tarz: Geçmişin klasik ve zamansız tarzı, her zaman modadır. Dolayısıyla, klasik parçaları modern parçalarla kombinleyerek güncel bir görünüm elde etmek mümkündür. Blazer ceketi, skinny jeanlerle veya spor ayakkabılarla kombinlendiğinde modern bir tarz ortaya çıkar.