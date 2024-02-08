70'lik dede caminin kubbesine tırmandı! Köylüler gözlerine inanamadı

Tokat merkeze 25 kilometre uzaklıkta bulunan Endiz köyünde yaşayan Yücel Kale, gösterdiği kararlılıkla herkesçe beğeni topladı.

Yıllardır Endiz köyünde yaşayan ve çevresinde saygı duyulan bir kişi olarak bilinen dede, leyleklere yuva yapmak için caminin kubbesine tırmanarak cesur bir adım attı.

Dedenin bu olağanüstü hareketi, köyde büyük bir saygıyla karşılanırken, onun bu davranışı sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Dedenin görüntüleri, köyün gençleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, büyük ilgi gördü.

"KUBBEYE GELSİN HAZIR YUVASINI BULSUN DEDİM"

Cami minaresinde yapılan tadilat sonrası leylek yuvasının bozulduğunu söyleyen Yücel Kale, “Orada bir leylek yuvası vardı minarenin üstünde. Minareyi yeniden düzenleme yaptılar. Yuvayı bozdular. Aşağı attılar. Ben de leyleğin gelmesine bir ay kaldı. Gelecek yuvası yok. Bize beddua eder dedim. Bir yuva yapayım kubbeye gelsin hazır yuvasını bulsun dedim. Ve yeniden yuvayı yaptım. Evin önünde. Oraya götürdüm. Yukarıya urganla çektim. Kubbeye götürüp yerleştirdim. Oraya da çiviledim. Oradan sonra da indim kahvedekiler de düşeceğim diye korktular. Ben niye düşeyim? Ben bana bir şey olmaz dedim. Ben kendime güvenmezsem çıkmam dedim. Leylek artık gelebilir. Yuvası kubbenin üstünde hazır” diye konuştu.

"VALLAHİ BURAYA ÇIKMAK CESARET İSTER"

Yücel Kale’nin tırmanmasına yardım eden Mehmet Sarımsak ise “Vallahi buraya çıkmak cesaret ister. Hacı babamızdan Allah razı olsun. Büyük cesaret örneği gösterdi. Ben şahsen oraya çıkamam. Ama hacı maşallah süphanallah nazar değmesin. Çok güzel bir örnek verdi. Oraya çatıya çıktı. Leyleğin yuvasını yaptı. Aşağıda biz de kendisine yardımcı olduk” ifadelerini kullandı.