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70'lik rakıya korkunç zam. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı açıkladı

İçkilere gelen zamlara tepki gösteren Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Böyle giderse 70’lik rakı 3 aya 1000 TL olacak" dedi.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 11:44
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70'lik rakıya korkunç zam açıklandı

70'lik rakıya korkunç zam. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı açıkladı
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Independent Türkçe’de Lale Elmacıoğlu’nun haberine göre mevcut durumda alkollü içeceklerde vergi oranı yüzde 250’yi geçti. 45 derece alkollü 70 cl bir şişe rakının vergisiz fiyatı 114 lira ancak satış fiyatı 408 liraya ulaşıyor. Vergi miktarı yüzde 258’e çıkıyor. Yani vatandaş, çıplak fiyatın 2,5 katını vergi olarak ödüyor.

“ZAMLAR YAŞAM TARZINA MÜDAHALE AMACIYLA YAPILIYOR”

“Fahiş” olarak nitelendirdiği zamlara tepki gösteren Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş bu vergilendirmelerin toplum sağlığını düşünüldüğü için değil, rövanşist bir tutum sergilenerek yaşam tarzına müdahale amacıyla yapıldığını ileri süren Aybaş, mart ayında eylem hazırlığında olduklarını söyledi. 

Aybaş, “Vergilendirilmiş alkol, ülkemizde caizdir. Aksini iddia ediyorlarsa içkiden vergiyi kaldırsınlar. Alkolde ÖTV’yi kaldıranın yüzde 10 blok oyu garanti. Doğalgaz ve elektriğe de zam geliyor, orada da mı toplum sağlığı düşünülüyor? Vatandaşın sağlığını korumak istiyorsan doğru fiyatlandırma yap. Bu ülkede üretiliyor bunlar. Dünyada üzüm üretiminde ilk 5’teyiz ama bandrol kotası var, o nedenle Avrupa’ya satılıyor. Bir 70’lik rakıda bir kadehi sizin, gerisi devletin” dedi.

70'LİK RAKI 3 AYA 1000 LİRA OLUR

Tekel bayileri ve alkol satışı yapan yerlerle, tüketicilerin vermiş olduğu vergilerle ülkenin ayakta kaldığını savunan Aybaş’a göre böyle giderse 70’lik rakı 3 aya 1000 TL olacak.

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