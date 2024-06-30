71 ilinde soğan yetişen Türkiye’de bin ton soğan ithal edildi

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71 ilinde soğan yetişen Türkiye’de bin ton soğan ithal edildi

CHP’li Gürer, Türkiye'de 71 ilde soğan yetiştirildiğini ancak yurt dışından ithalatın piyasayı baskıladığını ve üreticilerin karşısına zorluklar çıkardığını söylerken Türkiye’nin bin 16 ton soğan ithal ettiğini belirtti.

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, AKP iktidarlarının tarım politikalarını eleştirerek, yerli üreticilerin zor durumda kaldığını ve ithal ürünlerin ise karlı bir alan oluşturduğunu söyledi.

Gürer, Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre bir yıllık girdi maliyetlerinin yüzde 52 arttığı bir dönemde ürün fiyatlarının düşmesinin beklenemeyeceğini vurguladı.

Ömer Fethi Gürer, tarım ilacı, gübre, tohum, mazot gibi doğrudan üretim maliyetlerinin yanı sıra işçi maliyetlerinin de arttığını belirtti. Özellikle patates ve soğan gibi temel tüketim ürünlerinde üretim sorunlarına dikkat çeken Gürer, üreticilerin tarlada soğanı toplama maliyetine dahi satamadıklarını ve erkenci soğanda bölgesel sorunlar yaşandığını ifade etti. Soğan ithalatının yerli üreticiyi olumsuz etkilediğine de değinen Gürer, Türkiye'de 71 ilde soğan yetiştirildiğini ancak yurt dışından ithalatın piyasayı baskıladığını ve üreticilerin karşısına zorluklar çıkardığını söyledi.

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Gürer, TÜİK verilerine göre Türkiye'nin yıl içinde 1.016 ton soğan ithal ettiğini belirterek, bu durumun yerli üreticileri daha da zor duruma soktuğunu vurguladı. Soğan ithal edilen ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, İran, Fransa, Hindistan ve Çin'in bulunduğunu belirten Gürer, yerli üreticilerin piyasada adil rekabet şansı bulamadığını ve ürettikleri ürünleri karlı bir şekilde satabilme imkanı bulamadıklarını kaydetti.

Son olarak, Türkiye'nin soğan üretiminde tüketimine denk bir üretim gerçekleştirdiğini ancak işçi sorunları ve piyasadaki düşük fiyatlar nedeniyle üreticilerin ekonomik sıkıntılar yaşadığını dile getiren Ömer Fethi Gürer, tarım politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini ve yerli üreticilerin korunması için adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

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