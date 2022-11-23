710 gram doğan Arden bebek, hayata nasıl tutundu?

Manisa Yunusemre ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Seda Aykıran, 24 haftalık hamileyken, ani doğum sancılarının artmasıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne gitti. Hemen doğuma alınan Aykıran, 6 Haziran'da sezaryenle 710 gram ağırlığında ve 32 santimetre boyunda erkek bebek dünyaya getirdi.

Prematüre olarak doğan ve yaşamasının çok zor olduğu belirtilen bebeğe, Arden ismi verildi. Kalp ve solunum sorunları yaşayan Arden bebek, sevk edildiği Salihli ilçesindeki özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Arden, 130 gün sonra 3 kilo 200 gram ağırlığına ve 40 santimetre boyuna ulaşarak zorlu yaşam savaşını kazandı. Arden bebeğin, yapılan son kontrolünde, sağlık durumunun çok iyi olduğu belirlendi.

130 GÜNLÜK ZORLU MÜCADELE

Arden bebeğin kendilerine sevkli geldiğini belirten çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Türker Borucu, "24 haftalık dünyaya gelen Arden bebek, geldiğinde solunum cihazına bağlıydı. Dünya geneli bu tür bebeklerin yaşama şansı gerçekten çok düşük, yüzde 80'i ilk 1 hafta içerisinde kaybediliyor. Kuvözde anne karnına yakın bir ortam hazırlama çalıştığımız gibi ekip olarak elimizden gelenin fazlasıyla yaptık. 52 gün boyunca solunum cihazına bağlı desteğe devam ettik" diye konuştu.



Sürecin çok zorlu geçtiğini anlatan Dr. Borucu, şöyle konuştu:

"Beslenme, solunum ve kalp sorunları yaşarken, Arden bebeğimiz 2 defa da gözünden ameliyat olma durumunda kaldı fakat tahminimizden çok daha güçlü çıktı. 130 gün süren hayat mücadelesini o minicik yüreğiyle kazandı. Doğduğunda Arden bebek, 710 gramdı fakat bu süreçte 500 grama kadar düştü. 130 günün sonunda 3 kilo 200 gram ağırlığında sağlıklı şekilde annesine kavuşturduk" diye konuştu.

"KANGURU YÖNTEMİ BEBEĞİ HAYATA BAĞLADI"

Ailenin bekleyişinin de zorlu olduğunu vurgulayan Dr. Borucu, "Annesi her gün düzenli olarak hastaneye ziyaretine geldi. Biz de geldiği her gün bebeği annesinin kucağına vererek erken doğum nedeniyle anne ve bebek arasında kopan bağı, kanguru yöntemiyle uyguladık. Kanguru yöntemi bebeğin sağlıklı taburcu olmasında çok çok etkili oldu" dedi.

Bebeğini 130 gün sonra kucağına alan Seda Aykıran ise "Bir mucize yaşadık. Bebeğimi zorlu sürecin sonunda kucağıma aldım. Daha önce 5 aylık bir bebeğin yaşadığını hiç görmemiş ve duymamıştım. O durumu biz yaşadık ve mücadelemizi kazandık" diye konuştu.







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