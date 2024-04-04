72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında vicdanları sızlatan karar

Kaynak: BirGün
72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında vicdanları sızlatan karar
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Oteli'ne ilişkin davada yargılanan 5 kişiden 2’si tahliye edildi. Tahliye edilen kişilerden birinin, otel sahibi Ahmet Bozkurt’un oğlu Efe Bozkurt olduğu iletildi.

6 Şubat depremlerinde, Adıyaman’da yıkılan ve 72 kişiye mezar olan İsias Oteli’ne ilişkin davada tutuklu olarak yargılanan 5 sanıktan 2'si tahliye edildi.

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3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan tutukluluk incelemesinde, tutuklu bulundukları süre ve celse arasında dosyaya giren bilgi ve belgeler dikkate alınan tutuklu sanıklardan otelin sahibi Ahmet Bozkurt'un oğlu Efe Bozkurt ile otelin fenni mesulü inşaat mühendisi Halil Bağcı'nın, "yurt dışı yasağı" ve "haftada bir gün imza atma" şeklindeki adli kontrol şartlarıyla tahliyesine hükmedildi.

Mahkeme heyeti, diğer 3 sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

Aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sporcuların da bulunduğu 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Oteli davasının ilk duruşması 3 Ocak'ta yapılmıştı. Dava, 26 Nisan'da görülecek ikinci duruşmayla devam edecek.

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