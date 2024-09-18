72 yaşındaki adam sokak köpeğinin kurbanı oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
72 yaşındaki adam sokak köpeğinin kurbanı oldu

Isparta’da başıboş köpeğin saldırısı sonucunda çeşitli yerlerinden yaralanan 72 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Isparta’nın Gönen ilçesinde 2 gün önce Gölbaşı köyünde 72 yaşındaki Osman Şenol isimli bir vatandaş bahçesinde çalışırken başıboş bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Yaşlı adam boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden ısırıldı ve kanlar içinde yerde kaldı. Sesler üzerine bahçeye yönelen çevredeki vatandaşlar başı boş köpeği yaşlı adamın başından uzaklaştırdı ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler durumu ağır olan Osman Şanlı’yı hastaneye kaldırdı. 72 yaşındaki Şanlı yapılan tüm saldırılara rağmen kurtarılamadı.

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