72 yaşındaki bahtsız çiftçiye ayı saldırısı

ABD’nin Arkansas eyaletinde 72 yaşındaki bir çiftçi, traktör sürerken siyah ayının saldırısına uğradı. Bölgedeki ilk ciddi saldırı olarak kayıtlara geçen olay, yüzyıllardır görülmeyen bir tehlikeyi yeniden gündeme taşıdı.

72 YAŞINDAKİ ÇİFTÇİYE SİYAH AYI SALDIRISI

Arkansas’ın Ozark bölgesindeki Mulberry Mountain civarında yaşayan Vernon Patton, traktörle çalıştığı sırada siyah bir ayının saldırısına uğradı. Yetkililerin açıklamasına göre Patton, başı ve kollarında ağır yaralar aldı. Olay anında orada bulunan oğlu, babasını kurtarmak için ayıya taş atarak müdahale etti. Ayının kısa süreli bir hamle yapmasının ardından bölgeden uzaklaştığı belirtildi.

HAYATİ TEHLİKE ATLATTI

Patton, saldırı sonrası helikopterle en yakın sağlık merkezine götürüldü ve acil ameliyata alındı. Tedavisinin ardından durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Yetkililer, saldırının oldukça şiddetli olduğunu, özellikle yüz ve üst vücutta derin kesikler ve delici yaralar oluştuğunu açıkladı.

AYI VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Yaklaşık 70 kilo ağırlığında olduğu tahmin edilen genç erkek ayı, saldırının ardından bölgede görülmeye devam etti. Görevliler, ağaca çıkan hayvanı güvenlik gerekçesiyle öldürmek zorunda kaldı. Yetkililer, insanlara saldıran bir ayının tekrar benzer bir olay yaşatma riskini göz önünde bulundurarak bu kararın alındığını belirtti.

NADİR GÖRÜLEN BİR DURUM

Arkansas Vahşi Yaşam Komisyonu’na göre eyalette ayı saldırıları son derece ender yaşanıyor. Yetkililer, bilinen son saldırının 19. yüzyılda kayıtlara geçtiğini ifade etti. Olayın ardından öldürülen ayıdan alınan örnekler kuduz ve köpek gençlik hastalığı ihtimaline karşı laboratuvarda incelenmeye gönderildi.

SORU İŞARETLERİ

Yetkililer, saldırının nedenini hâlâ araştırıyor. Görgü tanığı olmadığı için hayvanın davranışının kesin sebebi belirlenemedi. Bölge sakinlerine dikkatli olmaları ve özellikle yabani hayvanların bulunduğu alanlarda tedbirli davranmaları çağrısı yapıldı.