'72 yaşındayım böyle bir şey görmedim' Sivas'ta Mayıs ayında kar yağışı

Kaynak: İHA
'72 yaşındayım böyle bir şey görmedim' Sivas'ta Mayıs ayında kar yağışı
Sivas'ın yüksek rakımlı bölgelerinde Mayıs ayında kar yağışı meydana geldi.

Sivas’ın Gemerek ilçesinin yüksek rakımlı yerlerine mayıs ayında yağan kar vatandaşlar tarafından hayretle karşılandı. İlçeye bağlı İnkışla köyünde yaşayan vatandaş Kemal Sazak, "Bu mevsimde, bu aylarda kar mı yağar? Ben hayret ediyorum. Hiç görülmemiş bir şey" ifadelerini kullandı.
Gece boyunca etkili olan soğuk havanın ardından yaylaların yüksek yelerine kar yağdı. Yağan kar sonrasında ise bazı yüksek tepeler beyaza büründü. Bazı bölgelerde sıfır dereceye düşen hava sıcaklığı sebebiyle köylerde vatandaşlar soba ve kaloriferleri tekrar yakmaya başladı.

"BÖYLE BİR KAR GÖRMEDİM"
Gemerek ilçesine bağlı İnkışla köyünde yaşayan Kemal Sazak kar yağışı sonrası, "72 yaşındayım, burada daha böyle bir kar görmedim. Her tarafa kar yağmış. Geceleri buz gibiydi, kırağı düşüyor. Neredeyse köye de kar yağacak. Kaloriferi yakmazsam duramıyorum. Üst tarafta Karababa köyü var, orası da kar altında kalmış. Bu mevsimde bu aylarda kar mı yağar? Ben hayret ediyorum. Hiç görülmemiş bir şey" şeklinde konuştu.

aw197120-01.jpg

aw197120-02.jpg

aw197120-03.jpg

aw197120-04.jpg

aw197120-05.jpg

Son Haberler
Doğa Bekleriz'den Tarık Akan itirafı Magazin
Doğa Bekleriz'den Tarık Akan itirafı
Uğurcan affını istemek zorunda kaldı Spor
Uğurcan affını istemek zorunda kaldı
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bu defa karşı karşıya Gündem
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bu defa karşı karşıya
Süper Lig’e süper transfer Spor
Süper Lig’e süper transfer
Taliban'ın tek kadın diplomatından kötü haber Dünya
Taliban'ın tek kadın diplomatından kötü haber
Otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı Yerel Haberler
Otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı
Antalya'da şiddetli dolu Yerel Haberler
Antalya'da şiddetli dolu