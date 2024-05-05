'72 yaşındayım böyle bir şey görmedim' Sivas'ta Mayıs ayında kar yağışı

Sivas’ın Gemerek ilçesinin yüksek rakımlı yerlerine mayıs ayında yağan kar vatandaşlar tarafından hayretle karşılandı. İlçeye bağlı İnkışla köyünde yaşayan vatandaş Kemal Sazak, "Bu mevsimde, bu aylarda kar mı yağar? Ben hayret ediyorum. Hiç görülmemiş bir şey" ifadelerini kullandı.

Gece boyunca etkili olan soğuk havanın ardından yaylaların yüksek yelerine kar yağdı. Yağan kar sonrasında ise bazı yüksek tepeler beyaza büründü. Bazı bölgelerde sıfır dereceye düşen hava sıcaklığı sebebiyle köylerde vatandaşlar soba ve kaloriferleri tekrar yakmaya başladı.



"BÖYLE BİR KAR GÖRMEDİM"

Gemerek ilçesine bağlı İnkışla köyünde yaşayan Kemal Sazak kar yağışı sonrası, "72 yaşındayım, burada daha böyle bir kar görmedim. Her tarafa kar yağmış. Geceleri buz gibiydi, kırağı düşüyor. Neredeyse köye de kar yağacak. Kaloriferi yakmazsam duramıyorum. Üst tarafta Karababa köyü var, orası da kar altında kalmış. Bu mevsimde bu aylarda kar mı yağar? Ben hayret ediyorum. Hiç görülmemiş bir şey" şeklinde konuştu.