72 yıllık tarım devinden şok satış! Bu kararla çiftçi tamamen gözden çıkarıldı

Ekonomik kriz birçok sanayi kuruluşunu olumsuz etkiliyor. Bunlardan biri ise Tarım Kredi Kooperatifleri oldu. Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan Gübretaş’ın İran’daki Razi Petrokimya’nın satışı ile ilgili alınan yönetim kurulu kararı dün KAP’ta yayınlandı. Yönetim kurulunca alınan kararda satış işlemi 25 Kasım’da yapılacak ve olağanüstü genel kurulun onayına verilecek. Satış kararına ilişkin itiraflarda bulunan Tarımdan Haber yazarı Sadettin İnan, köşe yazısında açıkladı. İnan, bir süredir Gübretaş’ın satış kararı alacağını belirtirken, Razi’deki satış kararını ‘Türk tarımı için büyük bir darbe’ olarak nitelendirdi.

İLK KİMYEVİ GÜBRE FABRİKASI

6 Kasım 1952 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Türk çiftçisinin ilk kimyevi gübrelerden yararlanarak yüksek verimli ve kaliteli ürünler elde etmesi hedefiyle yola çıkan, Ziraat Bankası öncülüğünde Zirai Donatım Kurumu, Şeker Fabrikaları, Sümerbank, Etibank, Makine Kimya Endüstrisi ve Fertilizer Corporation of America A.G. şirketinin ortaklığıyla kurulmuştu. Ocak 1986’da Borsa’da halka arz edilen ilk şirketler arasında da yer almıştı.

SATIŞ KARARI

Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan Gübretaş’ın İran’daki Razi Petrokimya’nın satışı ile ilgili alınan yönetim kurulu kararı dün KAP’ta açıklanmıştı. Satışla ilgili yönetim kurulundan alınan yetki, şirketin 25 Kasım’da yapılacak Olağanüstü genel kurulun onayına verilecek. Ekonomideki krizin ise Gübretaş’ı da etkilediği belirtiliyor.

İNAN: KİRLİ İLİŞKİLERİN ORTAYA ÇIKMAMASI İÇİN STRATEJİK BİR HAMLE

Tarımdan Haber yazarı Sadettin İnan, Türk çiftçisi için büyük öneme sahip olan Gübretaş’taki satışı köşe yazısına taşıdı. Gübretaş’ın bu satış kararı ile aslında gübre üretiminden tamamen çekildiğini öne süren İnan, satış kararının arkasındaki itirafları tek tek açıkladı. İnan, “Bu satış kararı, aslında çiftçinin tamamen gözden çıkarıldığının resmi olarak itirafıdır! Bu satış kararı, hükümetin tarım ve çiftçi ile ilgili bir kaygısının olmadığının belgesidir! Bu satış kararı, sözde çiftçi için alınan ancak 16 yıl boyunca sadece yandaşları zengin eden bu yatırımın, yarın olası bir hükümet değişikliğinde buradaki kirli ilişkilerin ortaya çıkmaması için şimdiden tedbir almak için atılan stratejik bir hamledir!” dedi.

“KİMSE OLAYIN FARKINDA DEĞİL”

Ülke tarımına büyük bir darbe vurulduğunu söyleyen İnan, ‘ne acıdır kimse olayın farkında bile değil!’ ifadelerini kullandı. Gübretaş’ın ortağı olduğu Razi’deki üretimin yıllık 1 milyon 600 bin ton üre gübresi olduğunu söyleyen İnan, “Türkiye’ye getirerek bu yaygın dağıtım kanalıyla çiftçiye uygun fiyattan satsa, Türkiye’de ne çiftçinin girdi maliyet sorunu ne de ekonomide gıda enflasyonu diye bir sorun kalır!” ifadelerini kullandı.