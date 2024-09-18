729 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamu ya yerleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına yerleştirildiği bir törene katıldı. Tören, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda noter huzurunda gerçekleştirildi.

Göktaş, törende yaptığı konuşmada şehitlere ve gazilere olan minnettarlığını dile getirerek, "Üzerinde yaşadığımız bu toprakları bizlere vatan kılan şehitlerimizin fedakarlıklarıdır. Milletimizin huzur ve güven dolu bir ülkede yaşamasını mümkün kılan gazilerimizin kahramanlıklarıdır" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı'nın da belirttiği gibi, bu topraklarda özgür bir şekilde yaşamanın şehitlerin ve gazilerin kahramanlıklarına borçlu olduğuna vurgu yaptı.

Bakan Göktaş, "Şunu özellikle vurgulamak isterim ki, vatan için yapılan her fedakârlık bizim için çok büyük bir anlam taşıyor" dedi ve şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına daha fazlasını yapma sözü verdi. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan istihdama kadar her konuda destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Göktaş, atamaların bir istihdam fırsatının ötesinde, milletin vefa duygusunun bir ifadesi olduğunu belirterek, görevlerin şehitlerin ve gazilerin emanetleri olduğunu vurguladı. Konuşmasının sonunda, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlayarak, şehitleri rahmetle andı ve gaziler ile şehit ailelerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diledi.