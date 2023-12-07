73 ilde 'Mercek-7' operasyon: 1038 silah ele geçirildi, 1264 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde düzenlenen 'Mercek-7' operasyonlarında 1038 silahın ele geçirildiğini, 1264 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

KAYNAK: DHA
73 ilde 'Mercek-7' operasyon: 1038 silah ele geçirildi, 1264 gözaltı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'silah kaçakçılığı' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarına yönelik 73 ilde 'Mercek-7' kod adlı operasyonlar yapıldığını belirtti. Buna göre; il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlüklerince son 4 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 787 ruhsatsız tabanca, 38 uzun namlulu tüfek, 51 kurusıkı tabanca ve 162 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 1038 silah ele geçirildi, 1264 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlara katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimiz müsterih olsun. Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek" dedi.

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