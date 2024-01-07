74 köy yolu ulaşıma açıldı

Kaynak: İHA
74 köy yolu ulaşıma açıldı
Hakkari'de kar yağışı nedeniyle kapanan 74 köy ve mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Hakkari'de 2 gün boyunca süren yoğun kar yağışı sonrası Hakkari genelinde 20 köy ve 54 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Ulaşımda aksamalar meydana geldi. Köy yollarının bağlantısını sağlamak için ilde 140 personel ve 122 iş makinesiyle mesai saati gözetmeksizin karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı bulunan 20 köy ve 54 mezra yolunu kısa sürede ulaşıma yeniden açıldı.

74 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma açan ekipler, kapalı köy yolunun bulunmadığı Hakkari'de bazı noktalarda yol genişletme çalışmalarında bulunduğunun altını çizdi.

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