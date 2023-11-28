74 yaşındaki adam alacak-verecek meselesi yüzünden kuşun yağdırdı

Samsun'da eski muhtar alacak verecek meselesi yüzünden kahvehanede tartıştığı husumetlisine kurşun yağdırarak öldürdü.

KAYNAK: Haber Merkezi
74 yaşındaki adam alacak-verecek meselesi yüzünden kuşun yağdırdı

Samsun'un Ladik ilçesi Bahşi Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, Edinilen bilgiye göre, Günkoru Mahallesi'nin eski muhtarı Yılmaz K. (74) alacak-verecek meselesi yüzünden husumeti bulunan Mevlüt Bilgin'e (48) tabancayla kurşun yağdırdı.

HAYATA TUTUNAMADI

Ağır yaralanan Mevlüt Bilgin Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı ve burada kalbi durdu. Bilgin'in duran kalbi doktorların müdahalesi sonucu yeniden çalıştırıldı.

Ambulans helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesine karar verilen Bilgin, yapılan müdahalelere rağmen Ladik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Yılmaz K. ise olayda kullandığı kendi adına kayıtlı ruhsatlı silahıyla birlikte polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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