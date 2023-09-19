75 bin dolar aldı 2 boş tuval yolladı. Bu nasıl sanat?

2021 yılında Danimarka’nın Aalborg kentindeki Kunsten Modern Sanat Müzesi tarafından bir kişinin ortalama yıllık gelirini tasvir etmeyi amaçlayan ve bir tuvale yapıştırılmış banknotlardan oluşan “Ortalama Bir Danimarkalının Yıllık Geliri” ve “Ortalama Bir Avusturyalının Yıllık Geliri” adlı iki ünlü sanat eserini yeniden yapması için yaklaşık 75 bin dolar ödendi.

Sözcü'nün aktardığına göre, sanatçı bunun yerine müzeye iki boş tuval teslim etti. Müze daha sonra sanatçıdan ödenen meblağı iade etmesini istedi. Haaning bu talebi reddetti ve bunun üzerine Kunsten Müzesi sanatçıyı mahkemeye verdi.

Sanatçı 2021 yılında Danimarka basının a verdiği demeçte “Parayı Al ve Kaç”ın yeterince ödeme yapılmadığı düşüncesinden ortaya çıktığını söyledi. Haaning eserleri amaçlandığı gibi yeniden yaratmak için kendi cebinden yaklaşık 3 bin 300 Euro harcaması gerektiğini iddia etmişti.

Haaning, “Çalışma koşulları benimki kadar kötü olan diğer insanları da aynı şeyi yapmaya teşvik ediyorum. Eğer berbat bir işte çalışıyorlarsa ve maaşlarını alamıyorlarsa ve işe gitmek için gerçekten para ödemeleri isteniyorsa, o zaman elinizden geleni ardınıza koymayın” dedi.

MAHKEME PARANIN GERİ ÖDENMESİNE KARAR VERDİ

Danimarkalı sanatçı Jens Haaning’in 2021’de modern sanat müzesine teslim ettiği boş tuval için aldığı paranın teslim edilmesine karar verildi.

2021 yılında yaptığı eserler için 532,000 kron (bugünkü kurla yaklaşık 75 bin dolar-2 milyon TL) ödenmiş, ancak sanatçı “Parayı Al ve Kaç” başlıklı iki boş tuval teslim etmişti. Ancak Kopenhag’daki bir mahkeme sanatçının eserleri sipariş eden müzeye bu meblağı geri ödemesine karar verdi.

Haaning dün Danimarka yayın kuruluşu DR’ye verdiği demeçte “Şok oldum ama aynı zamanda tam da hayal ettiğim gibi oldu” dedi. Müzeye geri ödeme yapmak için yeterli parası olmadığını da belirten Haaning, “Çalışmalarım için iyi oldu ama aynı zamanda beni ne yapacağımı bilemediğim bir duruma soktu” dedi.