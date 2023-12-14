75 yaşındaki vatandaş 2 milyon 600 bin lirasını dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Kaynak: İHA
75 yaşındaki vatandaş 2 milyon 600 bin lirasını dolandırılmaktan son anda kurtuldu
Konya'da 75 yaşındaki vatandaşı arayıp, isminin terör örgütlerine karıştığını söyleyerek para isteyen dolandırıcı, vatandaşın şüphesi üzerine yakalandı

Konya’da yaşayan 75 yaşındaki M.G., kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtarak, dolandırmak istedikleri kişilerin isimlerinin terör örgütlerine karıştığını söyleyip vatandaşlardan para isteyen dolandırıcıların hedefine girdi.

M.G.’yi arayarak, adına telefon hattı çıkarılarak kredi çekildiğini ve çekilen kredinin terör örgütlerine aktarıldığını söyleyen şüpheli E.Ş (32), adının para karşılığında temize çıkarılabileceğini söyledi. Şüpheli E.Ş., telefonda uzun süre konuştuğu M.G. isimli vatandaşı parasını çekmeye ikna etti.

Bankada biriken parasını çeken M.G., şüpheliye parasını teslim etmeden önce polisi arayarak durumu anlattı. Polisle görüştükten sonra şüpheliyle buluşmaya giden M.G., parası şüpheliye teslim edeceği sırada devreye Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler girdi.

Parayı teslim almak için hazırlanan şüpheli E.Ş., polisler tarafından suçüstü yakalandı.

Şüpheli gözaltına alınırken, 75 yaşındaki vatandaşın 2 milyon 600 bin lira değerindeki yaklaşık 85 bin Euro'su dolandırıcının eline geçmeden kurtarıldı. Şüpheli E.Ş. gerekli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü.

aw098002-01.jpg

Son Haberler
Putin ziyareti duyurdu: Türkiye'ye gidebilirim Dünya
Putin ziyareti duyurdu: Türkiye'ye gidebilirim
TBF'den hakemlere siyah kurdele kararı Spor
TBF'den hakemlere siyah kurdele kararı
Oğlunu surdan attığı iddia edilen anneye indirimle müebbet hapis cezası Gündem
Oğlunu surdan attığı iddia edilen anneye indirimle müebbet hapis cezası
Yeni hayali düşman uydurdular. Teğmenler cuntası diye yayın yapmaya başladılar Gündem
Yeni hayali düşman uydurdular. Teğmenler cuntası diye yayın yapmaya başladılar
Trabzon Havalimanı 6 saat uçuşlara kapatılacak Gündem
Trabzon Havalimanı 6 saat uçuşlara kapatılacak
Adıyaman'da otomobil kazası. 1 ölü, 3 yaralı Gündem
Adıyaman'da otomobil kazası. 1 ölü, 3 yaralı
Dünyanın en iyi yemekleri açıklandı. Listede 8 Türk yemeği de var. Bir yemeğimizi yunanlar çalmış Dünya
Dünyanın en iyi yemekleri açıklandı. Listede 8 Türk yemeği de var. Bir yemeğimizi yunanlar çalmış