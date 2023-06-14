76 yaşındaki adam genç kızı taciz etti: Beni tahrik ediyorsun. Bir de utanmadan türlü türlü mazeret buldu

Sosyal medyada paylaşılan bir video şaşkınlık yarattı.

Yolda yürüyen genç bir kızın giyimine karışan yaşlı adam, “Ya ben 76 yaşındayım beni tahrik ediyorsun” diye bağırdı.

45 MİLYON KİŞİ ÖLSE GENE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"

Skandal açıklamalarda bulunan yaşlı adam “99 depremi oldu, öbür tarafta 45 bin kişi öldü. 45 milyon kişi ölse gene değişen bir şey yok ya” ifadelerini kullandı.

Halk54.com'da yer alan bilgilere göre; Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 76 yaşında olduğunu iddia eden bir adam yolda yürüyen genç kıza, “Bu ne hal böyle, sizin giyinik olman lazım” deyince ortalık karıştı.

"BEN 76 YAŞINDAYIM BENİ TAHRİK EDİYORSUN"

Genç kız tepki göstererek, “Ya senin de adam olman gerekiyor” demesi üzerine yaşlı adam bu kez, “Ya ben 76 yaşındayım beni tahrik ediyorsun” ifadelerini kullandı. Genç kızın ailesine haber verdiği o anlarda çevrede bulunanlar araya girdi. Genç kız yaşadığı olayla anlam veremezken, olay yerinden uzaklaşan yaşlı adam daha da ilginç söylemlerine devam etti.

Adapazarı Karaağaçdibi Caddesi’nde bulunan özel bir hastanenin karşısında yaşanan olayla ilgili olarak konuşan yaşlı adam, “Ben 76 yaşındayım. İnsanı tahrik ediyorlar, o hale geldik. Anadan üryan dolaşıyor. Kızım böyle dolaşma dedim. Söylediğim o kadar, başka bir şey yok. Ben ne karışırım, ama insanız ya” dedi.

"ALLAH-U TEALA SADECE KISKANMAYAN DOMUZU YARATTI"

Konuşmasını sürdüren yaşlı adam, “Allah-u Teala sadece kıskanmayan domuzu yarattı. 18 bin alemin içinde ben aptal değilim ya. 99 depremi oldu, öbür tarafta 45 bin kişi öldü. 45 milyon kişi ölse gene değişen bir şey yok ya. Ben bunu söylüyorum, yoksa beni ilgilendirmez, seni ilgilendirmez diye bir şey yok. İlgilendirir, ilgilendirmesi lazım. İnsanız çünkü” dedikten sonra Tarihi Uzunçarşı’ya girip gözden kayboldu.