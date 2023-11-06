77 ilde kumarbazlara şok baskın. Tombalayı polis yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 77 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Mengene' operasyonunda kumar ve yasa dışı bahis oynatan 33 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Torbala oynayanları da basan polis 517 kişiye para cezası kesti.

KAYNAK: DHA
77 ilde kumarbazlara şok baskın. Tombalayı polis yaptı

DHA ve İHA'nın haberlerine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kumar ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 77 ilde 'Mengene' kod adlı operasyon yapıldığını duyurdu.

Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele başkanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yapılan operasyonda; kumar, tombala ve yasa dışı bahis oynatan 33 şüpheli gözaltına alındı.

517 kişi hakkında kumar, tombala ve yasa dışı bahis oynama suçundan idari işlem yapılarak 2 milyon 330 bin 479 TL para cezası uygulandı. 118 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Arama kaydı bulunan 650 kişi de yakalandı.

TABANCA VE UYUŞTURUCU DA YAKALANDI

Operasyon sonucunda; 13 yasa dışı bahis ve kumar oynanan iş yeri kapatıldı. 10 oyun makinesi, 4 tombala makinesi, 12 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca ve çeşitli miktarda esrar, bonzai, metamfetamin, uyuşturucu hap ile çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ele geçirildi.

Polis, jandarma ve Sahil Güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Ülkemizin dört bir yanında yasa dışı bahisçilere ve kumar oynatanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi.

kakakak.jpg

kumar-foto.jpg

f329e3ffb9e9d050f8014261ee28b67f.jpg

4de49f40d6b44a73ca8a7b151184b169.jpg

0c54868c5053a644d41ca9af9fed6d01.jpg

ab6c77881362e00c83a337df55a19b06.jpg

Öne Çıkanlar
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Yalan ustası
Yalan ustası
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Ağlama değmez Piro...
Ağlama değmez Piro...
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Son Haberler
İsmail Kartal'dan Samet Akaydın kararı. Defans hattı için kollar sıvandı Spor
İsmail Kartal'dan Samet Akaydın kararı. Defans hattı için kollar sıvandı
Papa Franciscus İsrail-Filistin çatışması için bir kez daha ateşkes çağrısı yaptı Dünya
Papa Franciscus İsrail-Filistin çatışması için bir kez daha ateşkes çağrısı yaptı
İdrar yollarındaki taşların düşmesine iyi gelen mucize ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
İdrar yollarındaki taşların düşmesine iyi gelen mucize ot ortaya çıktı
Uzay giysisi olmadan uzaya çıkılırsa ne olur? Teknoloji
Uzay giysisi olmadan uzaya çıkılırsa ne olur?
Burak Yılmaz sinir krizi geçirtti. Ali Ece canlı yayında defterleri yırttı Spor
Burak Yılmaz sinir krizi geçirtti. Ali Ece canlı yayında defterleri yırttı
Van-Ordu ve Tekirdağ'da Kuzey Işıkları ortaya çıktı. Hayırdır inşallah neler oluyor Gündem
Van-Ordu ve Tekirdağ'da Kuzey Işıkları ortaya çıktı. Hayırdır inşallah neler oluyor
Borsada yeni sistem devreye giriyor Ekonomi
Borsada yeni sistem devreye giriyor