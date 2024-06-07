77 model Magirus’ta ne işiniz var. Yoldan geçenler gördüklerine inanamadı

Fenomen haline gelen ‘Dünya Güzellerim’ programı ekranlara geri dönüyor.

Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan’ın farklı yerlere yaptıkları eğlenceli gezilerin gösterildiği programı daha önce Burcu Esmersoy sunuyordu.

Yeni sezonda oyuncu Seray Sever ile anlaşan yapım şirketi programın adını da ‘Dünya Güzellerim Tatilde’ koydu.

Çeşme’de kapanmak üzere olan bir oteli hayata döndürmeye çalışacak bu müthiş ekibin maceraları şimdiden merak konusu oldu.

Programın fragmanı ise hayli ilgi çekti. Çekimlerde kullanılan 1970 model nostaljik Magirus dolmuş ise oldukça beğenildi.